腾讯视频上线年付 148 元“JUMP 会员”：18-24 岁是学生即可办理、等值普通 VIP

IT之家 5 月 13 日消息，腾讯视频今天宣布原“学生会员”升级为“JUMP 学生会员”，号称“更低价格享受腾讯视频会员，原学生用户还可以领取 3 天 JUMP 会员”。

IT之家注意到，相关会员仅限 18 岁-24 岁学生办理（资质需要认证），如果用户 24 岁是学生，那么就可以办理；如果用户 24 岁已不是学生，或用户虽然是学生但年满 25 岁便无法办理。

价格方面，该会员全年订阅 148 元，每月订阅 15 元，套餐实际上就是“腾讯视频 VIP + 个性装扮”。

腾讯表示，原学生卡套餐已于 2024 年 5 月 13 日全面升级为 JUMP 学生卡套餐。在此之前已成为腾讯视频 VIP 学生卡的用户依旧保留 VIP 会员时长和自动付款的优惠价格。

在会员适用终端方面，腾讯声称，“JUMP 学生会员”适用终端实际“等值”腾讯视频 VIP 会员，相关权益支持在手机、电脑、PAD 端使用，暂不支持在电视端使用。

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