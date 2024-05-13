优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪上市：300W:1 对比度、2500ANSI，首发价 9999 元

IT之家 5 月 13 日消息，优派三色激光投影仪新品今日上市，该投影配备 0.65”DMD 芯片，色域达 110% BT2020，动态对比度 300W:1，首发价 9999 元。

IT之家整理产品详情信息如下：

优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪搭载 NICHA 原厂激光模组，支持 110% BT.2020 色域，对比度达 300W:1，使用 Cinema SuperColor + 色彩调教方案。

该投影配备德州仪器 0.65”DMD 显示芯片，进光量有所提升，支持 10bit 色深和 2500ANSI 流明；内置 Dynamic Black 动态黑技术，支持 HDR 10&HLG；支持立体光影，官方称可呈现“真实景深，保留皮肤细节”。

优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪采用 4K 原生光学玻璃镜头，支持 1.6 倍无损变焦、1.4-2.24 投射比，可投出 120 英寸画面。

同时，投影仪还支持-15% 垂直无损镜头位移、±30° 四向梯形矫正和曲面投影。

该投影通过 Xbox 认证，内置专属游戏设计功能，支持 Xbox 1440P、120Hz 显示、CEC 控制、AUTO HDR 等功能，适配 RPG、FPS、SPG 等类别游戏。

优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪支持全通道高刷，最低 4.2ms 延迟，支持 1080P 240Hz、1440P 120Hz 和 4K 60Hz 显示。此外，投影还通过 TUV 认证，官方称“亮眼不刺眼”。

投影采用分体式电源设计，标准模式功耗 170W，待机功耗最低 0.5W，ECO 模式噪音 26dB。

该投影整机净重 3.3kg，支持 IP6X 级防尘，三年质保，ECO 模式下拥有 3W 小时寿命。

此外，优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪配备 15W 扬声器，支持 12V 触发输出，可控制电动窗帘自动合上。投影支持 HDMI eARC 音频输出，用户可通过 HDMI 传输杜比环绕 7.1 等数字音频。

优派 LX700-4K Ultra 三色激光投影仪还支持：

3D 功能（需搭配 3D 眼镜使用）

5V / 1.5A USB 接口供电

CEC 自动开机（HDMI 信号）

数码缩放（0.8×-2.0×）

RS232 智能中控

90° 肖像模式（投影画面旋转）

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