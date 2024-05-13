vivo X100 Ultra 手机参数汇总：2K E7 显示屏 + 骁龙 8 Gen 3 处理器，今晚发布

IT之家 5 月 13 日消息，vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会将于 5 月 13 日晚上 7 点举行，届时备受关注的 vivo X100 Ultra 将正式亮相。在此之前，博主 @数码闲聊站 分享了新机的核心参数。

根据该博主爆料，vivo X100 Ultra 采用 2K 三星 E7 显示屏、前置 JN1 镜头、玻璃机身、80W 有线充。此外，该机预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

影像方面是新机一大看点，IT之家汇总如下：

50Mp LYT900 一英寸主摄（F / 1.75 光圈，CIPA 4.5 级云台防抖）

50Mp LYT600 超广角

200Mp HP9 大底潜望长焦（F / 2.67 光圈，焦段 14mm-85mm），支持等效 3.7X 光变

V3 + 影像芯片

蔡司 APO 长焦微距

蔡司 T * 镀膜

Bluelmage 影像

除了常规版本以外，vivo X100 Ultra 预计还会带来一款卫星通信机型，此前已经通过国内无线电核准，具体命名暂时未知。

官方渲染图显示，vivo X100 Ultra 将提供黑、钛、白三款配色，外观设计延续 X100 家族式风格 —— 居中圆形相机模组，该机预计提供 12+256GB / 16+512GB / 16+1TB 三个大内存版本。

关于 vivo X100 Ultra 手机的更多消息，感兴趣的朋友可以关注IT之家今晚的报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。