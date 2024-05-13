2024 网易游戏 520 发布会官宣，《燕云十六声》《漫威终极逆转》等 10+ 新游内容将至

IT之家 5 月 13 日消息，网易游戏官宣，2024 网易游戏 520 发布会定档 5 月 20 日 19:30，将带来 10+ 新游的爆料信息。

从官方宣传图可以看到，《燕云十六声》《漫威终极逆转》《永劫无间》手游等热门 / 大 IP 内容在列。其中武侠游戏《燕云十六声》将于 5 月 31 日开启仲吕测试，正式定档 7 月 26 日。

网易自研的生存掠夺射击游戏《萤火突击》公测定档 6 月 6 日。

IT之家附参与 2024 年网易游戏 520 线上发布会的游戏（排名不分先后）：

《燕云十六声》 、《萤火突击》、《漫威终极逆转》、《破碎之地》、《九畿：岐风之旅》、《天启行动》、《圣剑传说 VSISIONS of MANA》、《突袭：暗影传说》、《龙之灵域》、《勇拳冲锋》、《七日世界》、永劫无间 IP、《蛋仔派对》、《指环王：纷争》、《歧路旅人：大陆霸者》、逆水寒 IP、《世界之外》、《巅峰极速》、《全明星街球派对》、梦幻西游 IP、大话西游 IP、《我的世界》、倩女幽魂 IP、《实况足球》、天下 IP、《时空中的绘旅人》、阴阳师 IP、《光・遇》、《第五人格》、《率土之滨》、《无尽的拉格朗日：重组银河》、《明日之后》、《暗黑破坏神：不朽》、《荒野行动》、《超凡先锋》、《一梦江湖》、《哈利波特：魔法觉醒》、《王牌竞速》、天谕 IP、《宝可梦大探险》、《狼人杀》、MuMu 模拟器、大神、网易超级会员、网易电竞中心、网易电竞赛事、CC 直播