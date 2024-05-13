OpenAI GPT 搜索引擎原型曝光：新模型 GPT4-Lite 驱动，虽然鸽了发布会但代码已上传

OpenAI 发布会前一天，员工集体发疯中…… 上演大型套娃行为艺术。

A：我为 B 的兴奋感到兴奋；B：我为 C 的兴奋感到兴奋……Z：我为这些升级感到兴奋

与此同时还有小动作不断，比如现在 GPT-4 的文字描述已不再是“最先进的模型”，而仅仅是“先进的”。

以及被鸽掉的 GPT 搜索引擎，原型代码上传到 ChatGPT 了。

黑客“光头哥”Tibor Blaho，从更新的前端代码中扒出 SearchGPT 的界面。

从泄露的界面来看，SearchGPT 会出现在侧边栏，与其他 GPTs 一起。

首页目前还很简洁，像谷歌一样只有一个居中的搜索框。甚至非常挑衅地设计了一个“比较”按钮，可以一键打开 Google 和 Perplexity 搜索结果，直接与 SearchGPT 做对比。（有种要怼脸开大的感觉）

不过光头哥认为，这很有可能只是内部测试和评估方便做的临时设置，不一定会提供给用户。

虽然虽然尚未正式发布，但从曝光界面和文字说明，已经为内测做好准备，离与大家见面的日子或许不远了。

SearchGPT 原型初露真容

先来看“欢迎页”，目前明确写着 SearchGPT“正在施工”，从内容和语气来看，正是为内测用户准备的说明。

正在施工：SearchGPT 正在不断变化和改进，它可能会犯错误或有时会不可用。

信息共享：为了搜索和回答您的问题，SearchGPT 可能会与第三方搜索提供商共享去标识化的搜索查询。更多信息，请查看我们的隐私政策。

位置：我们收集并与第三方搜索提供商共享一般位置信息，以提高您搜索结果的准确性。您可以选择通过在设置菜单中更新您的控制来共享更精确的位置信息，以帮助提供最佳结果。

改进我们的服务：查询可能会被审查并用于训练我们的模型。您可以在设置菜单中调整您对改进我们服务的偏好。任何更改都将在 ChatGPT 和 SearchGPT 之间传递。

账户历史：您的 SearchGPT 搜索历史与您的 ChatGPT 聊天历史是分开的。如果您希望删除任一历史记录，您必须在每项服务中单独进行删除。

设置中也已经有了更改黑暗 / 白天模式，是否允许获取地理位置信息，是否允许聊天记录用于模型改进。

最后还有一键删除所有搜索记录的按钮。

不过这还不是全部，深入挖掘之后，光头哥又找到了更多隐藏设置！包括是否开启自动建议，选择语言模型，选择搜索引擎，是否开启内部搜索，是否开启图片搜索。

最后的“评估模板”应该也是内部测试用的暂时不用管，但上面的选项都值得仔细看看。

语言模型选项，除了大家已经知道的 GPT3.5 和 GPT4 之外，还出现了 GPT4-Lite。

这很可能是速度更快的 GPT4 优化版本，括号里的 POR 推测可能是指概念验证（Proof of Concept）。

搜索引擎的选项，与微软合作的 Bing 肯定在列，另外两个选项 Sydney 和 Fortis 暂时不知道指什么。

可能有朋友还记得，Sydney 曾代表早期网友发现的微软 Bing AI“里人格”，情绪非常不稳定，一言不合就发疯或结束对话，最后惨遭微软删除，但也因文字充满个性而深受网友喜爱和怀念。

总之 OpenAI 取这个名字，不知只是巧合还是某种暗示……

内部搜索，括号中的单词是“拉布拉多”，作为一种“寻回犬”（Retriever），可能暗示这个功能使用了 RAG 技术（Retrieval Augmented Generation）。

那么综合来看，内部搜索可能指检索 ChatGPT 里的聊天记录了。

早期泄露代码中还可以找到“小组件”的踪影，包括查询天气、计算器、体育比赛信息、金融和时区转换。

这些传统搜索引擎常用功能，SearchGPT 也打算插手，代表各种天气的图标都准备好了。

最后，SearchGPT 将用什么样的形式回答用户的查询呢？内部的一些提示词也已经曝光，比如“重写片段和标题”：

下一条消息将是网页的文本内容。 将网页概括为一个简短的英文句子，不超过 300 个字符，并生成一个合适的简短标题。 您的摘要是一个概述，描述了网页的要点。 请不要参考网页本身；您的回复只是一个摘要。 该页面的原始标题是“{title}”。 保持简洁，不要以“网页”作为摘要的开头。 使用“title”和“summary”键以 JSON 格式回复。

这看起来不像最终呈现给用户的回复，而是一个中间步骤，对搜索结果中排名靠前的每个页面先做摘要，用 JSON 格式串联起多个页面的摘要后再整理最终回复。

再加上前端代码中反复出现的 Agent 字样，总之 SearchGPT 可能比大家想象的更复杂。

One More Thing

就在几个小时之后，OpenAI 将于北京时间 5 月 14 日周二凌晨 1 点举行线上发布会。

按阿尔特曼最新口径，这次发布的不是 GPT-5，也不是搜索引擎。

目前多方猜测最大的可能性是发布会先发布新的 ChatGPT 语音功能，就像打电话一样。

有泄露消息称新语音功能能理解人类语音中的停顿、语气等信息，比如判断人类提问时是否在讽刺。

结合 OpenAI 此前申请了“Voice Engine”商标的消息，不少人猜测很可能有一个端到端的神经网络，直接根据语音输入预测语音输出，不再需要经过语音到文本的转换。

这样一来延迟也会更低，让对话更流畅，不像现在的 ChatGPT 语音模式一样没轮对话都要等待很久。

这项技术让不少人想起电影《她》中的 AI 伴侣萨曼莎，事实上过去阿尔特曼也多次表示《她》是他本人最喜欢的 AI 主题科幻电影。

总之，阿尔特曼将要发布的功能形容为“感觉像魔法”，总裁菠萝曼也出来造势。

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