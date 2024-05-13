赛睿寒冰新星专业 Arctis Nova Pro 无线耳机预售：支持主动降噪、三模连接，首发 3099 元

IT之家 5 月 13 日消息，赛睿寒冰新星专业 Arctis Nova Pro 头戴式无线耳机日前上架京东并开启预售，首发价 3099 元。

据介绍，这款新品支持 ANC 主动降噪功能，4 米混合动力系统可随时调整音频，只需按两下电源按钮，即可进入通透模式；AI 降噪麦克风采用可伸缩设计，可在任何平台上将噪音降低 25dB；驱动软件的 AI 降噪功能可净化用户的背景噪音，避免键盘及鼠标的敲击声。

该产品搭载定制的动态 40 毫米驱动单元，支持 2.4GHz 无线技术、蓝牙 5.0 以及 3.5mm 有线连接。配合无线新星 pro 的专属基站与耳放功能，该产品可以实现 48kHz / 24bit 的无损音质，支持沉浸式 360° 空间音频。

此外，该产品 2.4GHz Wireless 无线连接模式，续航约 44 小时以上；2.4GHz + 蓝牙 5.0 双模连接模式下，续航约 36 小时以上。

IT之家附产品参数：

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