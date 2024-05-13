淘宝 App 首页改版：“淘宝好价、淘宝买菜”频道变为“百亿补贴”、图标栏入口缩为一栏

IT之家 5 月 13 日消息，淘宝对其 App 客户端首页进行了调整，从过去固定的“淘宝直播”“淘宝好价 ”“淘宝买菜”三大频道变更为“淘宝直播”与“百亿补贴”两大频道，同时缩小了占据首页的面积。

搜索栏下方的“天猫国际”“88VIP”等图标入口也有所调整，从过去的两栏缩减为一栏。两项调整所减少的空间则留给了商品瀑布流推荐，推出的商品大多数与用户的搜索历史相关。

▲ 左图为之前的淘宝 App，右图为现在的淘宝 App

北京商报报道称，淘宝内部人士表示目前淘宝 App 首页会根据用户日常使用习惯、用户所在区域等因素进行动态调整，以提升淘宝首页对用户匹配的精准度，这导致不同用户的淘宝首页会有所不同。

“一些基于位置的服务，诸如‘淘宝买菜’，影响其是否出现在淘宝首页的因素，同样包括用户所在区域是否有对应服务能力及用户使用频率，功能常用用户并不会受到显著影响。”淘宝内部人士称，比如，一位用户首页仍有“淘宝买菜”和“淘宝好价”，是因为他较多使用线下商业配送服务以及浏览高性价比商品，所以首页就仍保持。

淘宝之前也对网页版进行了升级，据IT之家此前报道，新升级使用户登录状态保持更长时间、首页搜索购物车等产品做了多种 PC 大屏优化、购物车终于能展示券后价、领券购买和优惠明细展示、店铺优化了很多店 PC 装修无法看宝贝的问题、商品详情做了优惠自动领取、我的淘宝增加发票管理、对网页加载性能等问题进行了优化。

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