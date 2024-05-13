科沃斯灵尘 / Pro 扫地机器人预售：号称“0 死角 0 缠绕”，售价 3799 元起

IT之家 5 月 13 日消息，日前，科沃斯灵尘、灵尘 Pro 扫地机器人上架京东并开启预售，标准版售价 3799 元起，5 月 15 日开售；Pro 版售价 4099 元起，5 月 31 日开售。

据介绍，科沃斯灵尘系列产品采用“TruEdge 灵隙”灵动恒贴边技术，抹布盘常态外扩，莱茵认证扫拖覆盖率可达 100%，遇到复杂环境时，无级悬停抹布盘自适应柔性伸缩。该产品还支持“ZeroTangle 灵缠”双梳齿防缠绕技术，据称实现 0% 缠绕率，获得莱茵防缠绕认知。

基站方面，该产品全新升级可拆卸清洁底盘、清洁槽，支持配合自清洁模式，除了常规的自动换水以外，该基站还支持全链路智能分段式集尘（90 天免倒垃圾）、2 小时快速自动烘干，升级双循环全链路抗菌，支持 70℃活水洗拖。

此外，该产品还支持全新智能脏污检测，智能判断地面脏污程度，生成脏污地图，智能制定复洗复拖策略。新品搭载全新自研高转速电机，具有 11000Pa 大吸力；搭载超声波地面传感器，自动识别地毯区域，根据地毯类别，选择不同清洁模式。

与标准版相比，Pro 版产品则在 360° 全向扫描雷达的基础上增加了 AI 摄像头的配置，支持远程互动、AI 摄像头识别污渍等。

IT之家附各版本售价：

科沃斯灵尘：水箱版 3799 元，上下水版 4399 元

科沃斯灵尘 Pro：水箱版 4099 元，上下水版 4699 元

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