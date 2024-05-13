2024 款大众 Polo 车型亮相工信部：大灯内部结构升级、采用盘式后制动器

IT之家 5 月 13 日消息，新款大众 Polo 车型申报图目前已经亮相工信部，该车相对现款主要升级了大灯内部结构，同时采用盘式后制动器，作为比较，现款大众 Polo 售价区间为 9.09 万-12.49 万元。

外观方面，新款大众 Polo 外观基本延续现款车型风格，前脸部分配备单横幅式进气格栅，不过大灯内部结构有所调整，并增加透镜设计，同时后轮刹车系统由现款车型的鼓式刹车升级为盘式刹车。

内饰方面，预计该车将延续现款大众 Polo 设计，标配前排主驾座椅 6 向手动调节、8 英寸液晶仪表、头部安全气帘、后排乘客安全带未系警告、定速巡航等功能配置。

▲ 现款大众 Polo

IT之家注意到，目前官方还未公布新款大众 Polo 的配置信息以及动力系统，作为参考，现款大众 Polo 长宽高分别为 4053x1740x1449mm，轴距为 2564mm，搭载 1.5 升自然吸气发动机，最大功率为 81 千瓦，最大扭矩为 141 牛・米。

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