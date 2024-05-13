《守望先锋》国服即将回归，杭州闪电队官宣“复活”改名 Once Again 战队

IT之家 5 月 13 日消息，曾拿下《守望先锋》“全华班最好成绩”—— 守望先锋联赛 OWL2023 季军的杭州闪电队于赛事结束后宣布进入“不活跃状态”，基地停用、选手教练结束合作，官方还发布了纪念视频。

随着暴雪和网易的“复婚”，《守望先锋》国服回归在即，相关电竞赛事生态也将回归。

今日，杭州闪电电竞科技有限公司官宣推出 Once Again 守望先锋战队，代表杭州闪电队的“复活更名”。

杭州闪电队官方也转发了该视频，表示“加油！那就再来一次！”

据介绍，Once Again 战队包括原杭州闪电队的多名选手，还吸收了原成都猎人队选手、达拉斯燃料队教练 RUSH 等，IT之家附名单如下：

坦克位 Guxue （徐秋林） 曾效力杭州闪电队以及守望先锋世界杯中国代表队，坦克英雄功底深厚，温斯顿独步天下，猿氏拔刀纵横赛场，犹如雷霆之击，震慑中外，队伍责任担当。 输出位 SHY（郑杨杰） 曾效力杭州闪电队以及守望先锋世界杯中国代表队，输出以精准长枪英雄闻名，打法霸气凌厉，以一己之力制敌于摧枯拉朽，队伍输出担当。 输出位 LEAVE（黄馨） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队以及守望先锋世界杯中国代表队，作为自由人英雄池深不见底，位移灵动如凌波拈花，取敌人首级如探囊取物，队伍击杀担当。 辅助位 LENGSA（ 陈靖逸） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队、洛杉矶英勇队以及守望先锋世界杯中国代表队，司职辅助位在保护队友的安全下打出高效输出，游离于战场边缘的卢西奥是敌人每一步位移的噩梦，同时还有缜密的指挥思路带领队伍走向胜利，队伍大脑担当。 辅助位 MMONK（周翔） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队以及守望先锋世界杯中国代表队，强大的治疗如洪流保证队友血线，精准禅雅塔如鹰击威慑对手，队伍辅助担当。 主教练 RUSH (尹煕元윤희원) 曾效力达拉斯燃料队，守望先锋世界杯韩国队，善于选拔优秀选手培养，以主教练核心运营体系为主，会围绕选手特点布置打法战术。 助理教练 Creed（晏骁） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队、广州冲锋队及上海龙之队，拥有丰富的赛事执教经验，搭配 RUSH 教练执行严谨的赛训管理及丰富战术体系。 战队经理 & 领队 SUP（沈阳） 2018-2023 效力杭州闪电队，拥有丰富战队运营经验，事无巨细，建队磐石。

目前，成都猎人队、广州冲锋队已宣布离开守望先锋联赛，而暴雪也在进行守望先锋比赛的转型，IT之家将跟进后续消息。

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