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消息称索尼 PS5 Pro 游戏机有望在本月末索尼 PS Showcase 活动亮相

2024/5/13 14:34:08 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 13 日消息，消息源 Jeff Grubb 在其最新一期博客节目中透露，索尼 PS5 Pro 游戏机很可能会在即将到来的索尼 PlayStation Showcase 上亮相，此前有传闻称该活动会在本月晚些时候举行，不过目前官方还未公布相关公告。

参考IT之家此前报道，索尼 PS5 Pro 游戏机代号为“Trinity”，该机重点改善了光线追踪技术，GPU 最高运行频率为 2.35GHz，配备 16GB GDDR6 RAM，其中数字版（无光驱）机型售价有望低至 500 美元（IT之家备注：当前约 3620 元人民币），具体规格如下：

  • CPU：八核 Zen2 处理器，支持 3.85GHz 高频模式，但该模式下 GPU 性能将降低约 1%；

  • GPU：渲染速度提升 45%，光线追踪性能提升至 3 倍；

  • RAM：16GB，内存带宽提升 28% 至 576GB/s，游戏可用内存增加 1.2GB；

  • 超分辨率和 AI 加速：支持 PSSR 超分辨率技术，拥有 300T 的 8 位 AI 算力。

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关键词：索尼 PS5游戏机

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