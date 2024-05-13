阿迈奇推出 F2K 迷你主机：R7 8845HS + 双 HDMI，2399 元起

IT之家 5 月 13 日消息，阿迈奇今天在京东上架一款 F2K 迷你主机（现货开售），这款迷你主机主打锐龙 7 8845HS 处理器，准系统售 2399 元，16GB RAM + 512GB 存储空间售 2999 元。

据介绍，这款迷你主机搭载 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，内置 780M 核显，可选配 16GB DDR5-5600MHz RAM，同时搭载双 M.2 固态位，最大支持 2TB。

此外，这款迷你主机支持 Wi-Fi 6 及蓝牙 5.2，前置配备 1 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 耳机孔；后置 2 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、2 个 HDMI 接口、1 个 RJ45 接口，官方表示用户可以使用 2 个 HDMI 接口配合 USB-C 接口同时连接 3 个 4K 显示器，支持画面异显。

IT之家附官方参数信息如下：

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