软银 2023 财年净亏损 2276.5 亿日元，同比减少 77%

IT之家 5 月 13 日消息，今日软银发布 2023 财年业绩：净亏损 2276.5 亿日元（IT之家备注：当前约 105.63 亿元人民币），同比减少 77%，预估亏损 2,830.9 亿日元。值得一提的是，这是该公司连续第三年出现亏损。

软银愿景基金利润 1,281.8 亿日元，上年同期亏损 4.31 万亿日元，预估 3,620 亿日元。2023 财年，愿景基金投资收益 7,243.4 亿日元，上年同期亏损 5.28 万亿日元。2023 财年，软银销售净额 6.76 万亿日元，同比上升 2.8%，预估 6.81 万亿日元。

据日本经济新闻报道，作为软银集团对人工智能和半导体领域的重视的一部分，Arm 计划在明年春季之前制造出人工智能芯片原型，并于秋季开始量产。Arm 将成立一个专门的人工智能芯片开发部门，并最终成为软银集团的一部分。

此外，软银集团上周还牵头对英国自动驾驶技术初创公司 Wayve 进行了 1.05 亿美元的投资。

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