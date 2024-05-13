消息称苹果 iOS 18 将推出广告屏蔽功能，英国报纸集团与新闻媒体协会对其发出警告

IT之家 5 月 13 日消息，英国《金融时报》消息，苹果正准备在 iOS 18 软件更新中为 Safari 浏览器加入一个基于 AI 的隐私功能，该功能可以删除广告或其他不需要的网站内容。

对此英国报纸集团警告苹果公司，推出任何屏蔽广告的“网络橡皮擦”（web eraser）工具，都将使新闻业的财务面临可持续性风险。

NMA（IT之家备注：News Media Association、英国新闻媒体协会，一个由英国国家、地区和地方新闻媒体组织组成的协会）向苹果英国政府事务主管表示，这个功能将影响新闻媒体行业在网络上的收入，新闻媒体行业需要资金来运行，而广告是他们的主要收入来源。编辑们则担心 AI 工具会选择性更改或删除文章内容，改变文章原意。

目前一些新闻媒体已经在其网页上增加了对广告拦截插件的检测，若检测到广告拦截插件，会要求用户将其关闭，否则将不允许用户继续浏览。

NMA 要求与苹果公司和新闻媒体、出版商之间举行会议，讨论该功能可能带来的影响。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。