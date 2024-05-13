KTC 推出 23.8 英寸显示器 H24F8：1080p 180Hz FastIPS 屏，首发 499 元

IT之家 5 月 13 日消息，KTC 今日上架了一款显示器新品 ——H24F8，其支持原生 180Hz 刷新率及硬件低蓝光，分辨率为 1920*1080，预售价 699 元，首发到手 499 元。

IT之家汇总该显示器大致信息如下：

该显示器采用 A 规级 Fast IPS 面板，支持 1ms 响应时间，亮度 400nit，具备 1670 万色数。其支持 99% sRGB 色域覆盖、97% DCI-P3 色域覆盖，拥有动态 OD 技术，可以使显示器的帧率自动与游戏实时帧率同步，减少过冲。

该显示器采用 DC 调光来减少屏幕闪烁，号称“从源头过滤”有害蓝光，支持暗部平衡：开启后通过特定算法对画面进行优化调整，提高画面暗部同时又减少高光部分的过曝。此外，该显示器支持英伟达 G-SYNC Compatible 和 AMD FreeSync。

接口及按键方面，该显示器拥有一个 DP 1.4 接口、两个 HDMI 2.0 接口和一个 3.5mm 耳机接口，配备一枚五向摇杆按钮。详细参数信息见下图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。