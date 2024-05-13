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魅族 21 Note 手机内置 AI 通话功能：“超能笔记”、全局录音

2024/5/13 15:22:30 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 13 日消息，魅族官方今日公布了魅族 21 Note 手机 AI 通话功能，支持笔记记录和全局录音。

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从魅族官方放出的功能预告图来看，AI 通话功能支持通话内容摘要及待办事项整理

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IT之家整理魅族 21 Note 手机官方信息如下：

魅族 21Note 手机配备 5500mAh 电池，官方称，支持 12.8 小时高强度使用；手机屏幕采用 1.5K 144Hz 高刷屏，屏幕使用 U8 发光材质，支持全场景 LTPO。

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游戏方面，魅族 21 Note 手机将首发 Flyme AIOS 系统，新增 AI 游戏状态倒计时、AI 性能调度、AI 游戏超清和 AI 游戏操控等功能。

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该机还配备“360 度立体散热系统”，拥有 5000mm² VC 均热板，同时搭载低温航空铝中框。（IT之家注：魅族 21 的 VC 均热板为 4045 mm²，而魅族 21 Pro 的均热板面积为 4651 mm²。）

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该机其他配置参数如下：

  • 处理器：高通骁龙 8 Gen 2 处理器

  • 屏幕：1.5K 144Hz OLED 护眼直屏

  • 内存：全系 16GB LPDDR 5X 内存

  • 电池：5500 毫安时，支持 66W 有线充电

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关键词：魅族21 Note魅族AI魅族手机

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