魅族 21 Note 手机内置 AI 通话功能：“超能笔记”、全局录音

IT之家 5 月 13 日消息，魅族官方今日公布了魅族 21 Note 手机 AI 通话功能，支持笔记记录和全局录音。

从魅族官方放出的功能预告图来看，AI 通话功能支持通话内容摘要及待办事项整理。

IT之家整理魅族 21 Note 手机官方信息如下：

魅族 21Note 手机配备 5500mAh 电池，官方称，支持 12.8 小时高强度使用；手机屏幕采用 1.5K 144Hz 高刷屏，屏幕使用 U8 发光材质，支持全场景 LTPO。

游戏方面，魅族 21 Note 手机将首发 Flyme AIOS 系统，新增 AI 游戏状态倒计时、AI 性能调度、AI 游戏超清和 AI 游戏操控等功能。

该机还配备“360 度立体散热系统”，拥有 5000mm² VC 均热板，同时搭载低温航空铝中框。（IT之家注：魅族 21 的 VC 均热板为 4045 mm²，而魅族 21 Pro 的均热板面积为 4651 mm²。）

该机其他配置参数如下：

处理器：高通骁龙 8 Gen 2 处理器

屏幕：1.5K 144Hz OLED 护眼直屏

内存：全系 16GB LPDDR 5X 内存

电池：5500 毫安时，支持 66W 有线充电

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