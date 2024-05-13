realme GT 6T 手机现身 Geekbench，搭载骁龙 7+ Gen 3 处理器

IT之家 5 月 13 日消息，realme 将于 5 月 22 日在印度发布 realme GT 6T 手机，此前 realme 已确认该款手机将搭载高通骁龙 7+ Gen 3 芯片，近日该机现身 Geekbench 跑分平台，一些关键硬件信息曝光。

通过跑分平台的信息，可以了解到真 realme GT 6T 在单核测试中得分 1801 分，多核测试得分 4499 分。该手机型号为 RMX3853，搭载八核处理器，拥有 1 + 3 + 4 的核心架构，最高主频为 2.80GHz。主板代号为 “pineapple” (菠萝)，指向骁龙 7+ Gen 3 芯片，图形方面可能集成 Adreno 732 GPU。值得注意的是，跑分信息还显示该手机将配备 12GB 内存和运行最新的安卓 14 操作系统。

IT之家注意到，此前 realme GT 6T 还出现在泰国国家广播电信委员会 (NBTC) 数据库和美国联邦通信委员会 (FCC) 认证网站上，数据透露其将配备 5500mAh 电池并支持 120W SuperVOOC 闪充。手机尺寸约为 162 × 75.1 × 8.65mm，重量为 191 克，将预装 realme UI 5.0。

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