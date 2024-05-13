李开复：中国需要自己的 ChatGPT，当下国内 AI 工具“都还不够好”

IT之家 5 月 13 日消息，彭博社今日刊登了对李开复的专访，李开复认为中国需要自己的 ChatGPT，以加快人们对人工智能的兴趣、采用和投资。

李开复谈到了“ChatGPT 时刻”—— 对于美国人来说，“ChatGPT 时刻”发生在 17 个月之前（IT之家注：2022 年 12 月，聊天机器人 ChatGPT 开始大火）。但他认为，中国用户还没有迎来“ChatGPT 时刻”，直到现在，国内的聊天机器人或工具“都还不够好”。

李开复披露了自家 AI 公司零一万物的近况：已经接近盈利。在对国内外的数据集进行模型训练之后，李开复正在将自家的模型和应用推向全球，并与国内外客户签约。“今年将是中国生成式 AI 的应用的爆发期。”但李开复也表示，“当 GPT-5 问世之后，我们将会落后一步。”

李开复称，自家的模型是在合法进入国内的 H100s 处理器上训练出来的。“需要是发明之母，我们从现有的计算能力中榨取一切可以榨取的东西。”

本月初，李开复旗下的 AI 公司零一万物宣布上线一站式 AI 工作平台“万知”，其可用来制作会议纪要、周报、解读财报或论文、制作 PPT 等，也可以当作“写作助手”来使用。

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