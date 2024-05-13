联想 2024 款 ThinkPad X1 Yoga 笔记本开售：Ultra 7 155U、翻转触控屏，15999 元起

IT之家 5 月 13 日消息，联想 2024 款 ThinkPad X1 Yoga 笔记本现已开售，这款笔记本采用英特尔酷睿 Ultra 7 155U 处理器，32GB + 1TB 价格为 15999 元，32GB + 2TB 价格为 17999 元。

这款笔记本机身支持 360 度翻转，外壳采用航空级铝合金打造，重量 1.35 千克，厚度 15.5mm。

性能方面，这款笔记本搭载英特尔酷睿 Ultra7 155U 处理器，搭载 32GB LPDDR5X 6400MHz 内存 及 1TB / 2TB PCIe 4.0 SSD。

屏幕方面，这款笔记本配备 2.8K 120Hz OLED 触控屏，覆盖 100% DCI-P3 色域，亮度 400 尼特，同时支持 4096 级别压感手写笔。

这款笔记本配备 57Wh 电池，提供 2 个雷电 4 接口、2 个 USB-A 接口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

IT之家附主要参数信息如下：

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