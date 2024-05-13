Win11“回忆和快照”功能曝光，可记录用户在电脑上的所有操作

IT之家 5 月 13 日消息，微软即将在今年 6 月份推出 Win11 24H2 更新，备受期待的“AI 资源管理器”功能预计 9 月或 10 月面向所有用户推送。在最新的 Win11 Build 26212 中，隐私和安全设置页面下出现了名为“回忆和快照（Recalls and snapshots）”的功能。

IT之家注意到，“回忆”一词始终被大写，“快照”似乎是“回忆”功能的一部分，并没有被大写。

据 Windows Latest 报道，Win11 的“AI 资源管理器”或“回忆”功能理念非常有趣，这项功能可以记录用户在电脑上的所有操作，并让用户以可搜索的时间轴形式进行浏览。例如，用户可以查看打开过的应用、文档，以及观看过的电影，并通过“快照”功能回到当时的操作界面。假如你正在处理公司的季度报告，却忘记了保存位置，可以通过“回忆”功能找到最近编辑过的文档。

另一个使用场景是查找浏览历史。例如，你最近在浏览器上阅读了一些关于古代文明的文章，却记不清具体网址，只要输入“展示我上周查看过的有关古代文明的文章”，“回忆”功能就会帮你检索出来。

由于“AI 资源管理器”或“回忆”功能会记录屏幕操作，因此不需要依赖应用程序的接口，可以全天候运行。用户可以用日常语言进行搜索，例如，输入“找到露西上个月通过 WhatsApp 发给我的食谱”，“AI 资源管理器”就会帮你找到它。

当然，微软也十分重视用户隐私。这项功能不会将数据发送到云端，而是依靠搭载了神经处理单元 (NPU) 的硬件本地运行。Win11 24H2 更新的人工智能集成功能将仅限于使用骁龙 X 系列处理器的设备，并且需要满足 16GB 内存、256GB 存储空间以及性能达到 45 TOPS 的 NPU 等硬件要求。

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