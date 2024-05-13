文旅部等五部门：4A 级以上等旅游景区应实施好“信号升格”专项行动

IT之家 5 月 13 日消息，文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》提出，到 2027 年，智慧旅游经济规模进一步扩大，智慧旅游基础设施更加完善，智慧旅游管理水平显著提升，智慧旅游营销成效更加明显，智慧旅游优质产品供给更加丰富，智慧旅游服务和体验更加便利舒适。
IT之家汇总《计划》部分重点任务如下：
智慧旅游基础设施提升行动
改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策，推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。强化试点，创新模式，鼓励和支持信息服务商对文化和旅游场所开展“上云用数赋智”服务。
加强 5G + 智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动，持续提升国家 4A 级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域 5G 网络覆盖，优化重点区域及客流密集区域的 5G 网络服务质量，挖掘利用 5G 技术在视频监控、实时传输、无人驾驶等方面的潜力和优势，拓展旅游领域应用场景。持续推出 5G + 智慧旅游应用试点项目、解决方案。
智慧旅游服务效能提升行动
提升服务平台运营效能。探索云计算、区块链、大数据、通用人工智能等新技术与智慧旅游线上服务相结合，发展智慧旅游助手类应用，鼓励和支持线上服务应用创新，提升旅游目的地线上服务的智能化水平。支持在线旅游平台经营者发挥数据和信息能力优势，有效整合交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等旅游要素资源，为游客提供智慧化服务。
提升适老化服务水平。在为老年人等特殊群体保留线下服务的基础上，支持智慧旅游线上服务平台针对老年人出游习惯，对手机客户端、网页端等进行适老化改造，不断优化使用体验。提升老年人等特殊群体在出游过程中享受智能化服务的水平，持续弥合“数字鸿沟”。支持旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游重点村镇等重点旅游场所，采取线上线下相结合的方式推进数智化标识导引系统的适老化改造升级。定期遴选发布一批智慧旅游适老化范例，强化示范引导作用。
智慧旅游管理水平提升行动
推进“互联网 + 监管”。依托多源数据提升旅游市场经济运行监测与风险预警能力，强化事中、事后监管和过程性数据分析研判能力。加强数据归集共享，健全文化和旅游市场信用体系。建立健全线上旅游投诉和处理机制，通过信息化手段对旅游投诉进行快速分类和处置，提高游客投诉快速处理能力，并及时反馈处置结果。
强化应急响应能力。有效利用大数据采集分析手段，提高旅游目的地客流预测、监测精准度，建立健全包括短消息、广播、智能标识牌等在内的游客信息快速通知体系，提升旅游领域突发事件预警和应急处置能力。推动自然灾害易发地区旅游景区配备卫星通信终端设备，保障极端情况下应急通信需求。
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