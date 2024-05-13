支付宝：清退 658 个直播带货等领域存在违法违规行为的假冒侵权生活号

IT之家 5 月 13 日消息，IT之家从支付宝平台治理团队获悉，官方针对平台上网络直播领域存在的“直播带货生活号名称”、“货不对板”、“虚假夸大宣传”等侵权假冒和违法违规营销行为，开展了系列专项治理行动。

支付宝方面称，截至今年 4 月，平台就已完成了首批针对个人和企业存在假冒侵权官方生活号名称的治理，总计清退 658 个假冒侵权账号。据悉，此次集中清退的个人或企业存在冒充品牌方的行为，其生活号名称包含“旗舰”“专卖”、“专营”、“官方”等字样，构成侵权。

据介绍，这批账号包括假冒“心相印官方旗舰店”、“南极人儿童内衣旗舰店”等非官方认证的生活号账号，同时包括“六福官方旗舰店”等容易诱导消费者产生混淆的侵权账号。

支付宝官方还表示，平台治理团队也对直播带货的达人和商品做了专项风险巡检排查，累计处理用户反馈投诉意见多达 516 次，其中货不对板问题投诉成立 52 次，最终冻结 11 个商品、封禁 16 个达人直播间。案例显示，有卖家售卖的皮带号称全真牛皮，但实为 PU 材质，存在严重的货不对板问题。

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