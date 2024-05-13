王化回应小米 SU7 刹车故障：确为软件误识别，已修复该“小概率”事件

IT之家 5 月 13 日消息，小米集团公关部总经理王化今日在微博发文对小米 SU7 刹车故障一事进行回应：核实了一下，的确是软件的误识别。目前已经将这一小概率事件进行修复，大家也不必惊慌。

王化表示，已找了汽车部的工程师帮忙梳理情况，经分析确认，车辆当时为制动主控制器（DPB / BCP）的系统误识别降级触发备用制动策略，制动辅控制器（ESP / BCS）直接响应制动需求为车辆提供刹车减速的情况；同时，车辆大屏因此也报了制动系统故障提示。

过程中，车辆进入制动系统备用策略，ESP 抽取 DPB 制动液为车轮增加制动压力让车辆制动刹车；由于制动液被 ESP 从 DPB 抽走，制动主缸压力快速降低，驾驶员踩踏板“脚感力不足”。

因为制动系统做主次切换，所以原本主制动器的缸内压力值为 0，但并不意味着丧失全部制动力，此时 ESP 介入制动，未出现刹车系统完全失灵和车辆失控的情况。

王化表示，SU7 的制动系统采用 DPB+ESP 双备份机制设计。另外，他还披露了部分时间线：

5 月 9 日凌晨，事故车辆被救援拖运到长沙服务中心，门店工作人员检查车辆硬件确认无机械故障 / 受损，并在操作车辆制动系统自检程序后，大屏制动故障提示消失，车辆恢复正常。

5 月 9 日白天，门店工作人员将车辆情况和技术结论同步反馈给用户，并告知车辆检查记录和车辆日志数据完整可查。目前车辆已经恢复正常，但还是基于对用户负责的态度，工作人员向用户表示可以支持用户的退车 / 换车诉求，同时覆盖因退换车而产生的费用（如换车，将按照原订单号优先排产，并给予等待期的代步补偿）。

针对 400 未接通问题，王化表示由于当时处于进线高峰期，占线排队较多，出现未及时接通的情况，并对此深表歉意；随后用户专属服务群响应了用户的需求，并安排了道路救援支持。针对专业客服坐席紧缺问题，4 月我们已经紧急启动了招聘，预计 5 月底在线客服接起率会大幅提升。而 SOS 主要是针对车辆事故中，伤员的医疗救援的响应渠道，由行业内的专业平台机构合作提供该项服务；其他用车场景的服务，主要是小米售后服务提供。

王化向该用户对刹车问题的反馈致以感谢，并呼吁网友不信谣不传谣。

IT之家附前情提要：

据红星新闻，5 月 8 日晚，湖南耒阳的李先生开着新购未满一个月的小米 SU7 汽车在停车过程中，刹车疑似突然失灵，车内发出警报声，屏幕随后出现“制动系统故障”等 4 条异常信息。因倒车速度慢，车辆自动停止后，李先生呼叫车内的 SOS 急救系统，但长时间无人接听，一个半小时后本地道路救援赶来将车辆拖回长沙交付中心。

奇怪的是，汽车送检后又突然“自愈”，售后表示可以随时开走，李先生却不敢，他希望查明车辆故障原因。

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