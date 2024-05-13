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漫步者推出 W800BT Free 降噪版头戴式蓝牙耳机：44dB 降噪、42 小时续航，269 元

2024/5/13 17:28:50 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 13 日消息，漫步者推出 W800BT Free 降噪版头戴式蓝牙耳机，支持 44dB 主动降噪，首发到手价 269 元。

W800BT Free 降噪版耳机

W800BT Free 降噪版耳机提供云白、雾蓝与暮灰三种配色，支持折叠。

耳机卖点

新款耳机搭载 40mm 镀钛动圈单元，原厂精调 2+N 多种音效，并通过 Hi-Res Audio 认证。

镀钛动圈单元

漫步者为该款耳机提供了有源混合主动降噪技术，降噪深度达 44dB，提供四种模式：

  • 深度降噪

  • 环境音模式

  • 防风噪模式

  • 舒适降噪

降噪性能

W800BT Free 耳机采用定制人体工学弧度的合金头梁，采用两个耳罩均可独立旋转的可折叠设计，并配备蛋白皮耳罩，重量约为 253 克。

佩戴体验

据介绍，漫步者专利的 ZeroPressure 零压感耳套可有效分散镜架压力。

IT之家注：实用新型专利号 ZL202220017914.9

零压感耳套

此外，该耳机采用新一代蓝牙 5.4 方案，支持 AI 通话降噪，游戏模式下延迟低至 60 毫秒，续航长达 42 小时（开启降噪后为 25 小时），还支持智能一拖二与 Type-C 有线连接。

智能一拖二

漫步者 W800BT Free 降噪版头戴式蓝牙耳机云白与暮灰配色现已上架开启预约，5 月 14 日 10:00 正式开售，雾蓝配色暂未上架。

京东漫步者 W800BT Free 降噪版头戴式蓝牙耳机 云白 5 月 14 日 10:00 开售 269 元直达链接

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关键词：漫步者蓝牙耳机降噪耳机

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