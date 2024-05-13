攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本上市：i5-13500H、AI 软件、防蓝光护眼，4849 元起

IT之家 5 月 13 日消息，攀升官宣，旗下暴风龙系列笔记本 P3 Pro 上市，搭载英特尔酷睿 i5-13500H 处理器，支持攀升护眼 2.0 功能，售价 4849 元起。

IT之家整理产品信息情况如下：

AI 功能方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本搭载“攀升 AI 软件”，支持对话写作、文字生图、图生图、AI 视频、AI 抠图等功能。

护眼方面

该笔记本内置攀升护眼软件 2.0，支持“AI 护眼”，用户可根据不同场景设置护眼模式，支持 AI 智能调节色温和亮度。同时软件支持用眼时长提醒、护眼壁纸应用、健康用眼科普及定期视力检查。

另外，笔记本还采用硬件级防蓝光屏，通过德国莱茵 TUV 认证。

性能方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本搭载英特尔酷睿 i5-13500H 处理器，拥有 12 核心、16 线程，最大睿频 4.7Ghz、显卡频率 1.4Ghz。

电池方面

该笔记本电脑拥有三芯电池，支持“智慧性能调度”，提供三档散热模式，用户可通过 Fn+K 快捷键切换静音模式 / 平衡模式 / 性能模式。

内存方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本支持双通道 DDR5 内存，最高可选 32GB；存储最高可选 2TB PCIe 4.0 SSD 硬盘。

屏幕方面

该笔记本屏幕采用一块 16 英寸 16:10 的 IPS 屏，分辨率 1920×1200；屏占比 91%；刷新率 60Hz。

外观方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本采用金属材质机身，薄约 15.6mm，重量约 1.75kg，支持用户定制外观。

价格方面

16GB+512GB 4849 元

16GB+1TB 4999 元

16GB+2TB 5499 元

32GB+1TB 5599 元

32GB+2TB 6099 元

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