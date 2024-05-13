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攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本上市：i5-13500H、AI 软件、防蓝光护眼，4849 元起

2024/5/13 18:02:04 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 13 日消息，攀升官宣，旗下暴风龙系列笔记本 P3 Pro 上市，搭载英特尔酷睿 i5-13500H 处理器，支持攀升护眼 2.0 功能，售价 4849 元起。

IT之家整理产品信息情况如下：

AI 功能方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本搭载“攀升 AI 软件”，支持对话写作、文字生图、图生图、AI 视频、AI 抠图等功能

图源商品详情页

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护眼方面

该笔记本内置攀升护眼软件 2.0，支持“AI 护眼”，用户可根据不同场景设置护眼模式，支持 AI 智能调节色温和亮度。同时软件支持用眼时长提醒、护眼壁纸应用、健康用眼科普及定期视力检查。

另外，笔记本还采用硬件级防蓝光屏，通过德国莱茵 TUV 认证

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性能方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本搭载英特尔酷睿 i5-13500H 处理器，拥有 12 核心、16 线程，最大睿频 4.7Ghz、显卡频率 1.4Ghz

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电池方面

该笔记本电脑拥有三芯电池，支持“智慧性能调度”，提供三档散热模式，用户可通过 Fn+K 快捷键切换静音模式 / 平衡模式 / 性能模式

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内存方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本支持双通道 DDR5 内存，最高可选 32GB；存储最高可选 2TB PCIe 4.0 SSD 硬盘。

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屏幕方面

该笔记本屏幕采用一块 16 英寸 16:10 的 IPS 屏，分辨率 1920×1200；屏占比 91%；刷新率 60Hz。

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外观方面

攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本采用金属材质机身，薄约 15.6mm，重量约 1.75kg，支持用户定制外观。

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价格方面

  • 16GB+512GB 4849 元

  • 16GB+1TB 4999 元

  • 16GB+2TB 5499 元

  • 32GB+1TB 5599 元

  • 32GB+2TB 6099 元

天猫攀升暴风龙 P3 Pro 笔记本原价：5249 元 4849 元直达链接

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