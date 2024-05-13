联想拯救者刃 7000K 超能版台式电脑配置公布：最高可选 i9-14900HX + RTX 4070 Ti Super

IT之家 5 月 13 日消息，联想拯救者今日公布了刃 7000K 超能版台式电脑主机的三款配置，最高可选酷睿 i9-14900HX 处理器与 RTX 4070 Ti Super 独立显卡。

i7-13650HX（6P+8E）/ RTX 4060

i7-14650HX（8P+8E）/ RTX 4060 Ti

i9-14900HX（8P+16E）/ RTX 4070 Ti Super

联想将新款刃 7000K 超能版台式电脑与现款刃 7000K 的三款近似配置作出对比，暗示采用 MoDT 平台笔记本处理器的机型将拥有更具竞争力的售价。

刃 7000K 超能版采用与现款刃 7000K 相同的机箱设计，搭载 3D Mesh 前网、ARGB 拯救者 Logo 灯，可选玻璃侧透面板，并采用风冷 CPU 散热器。

IT之家注：MoDT（Mobile on DeskTop）平台将移动处理器应用于台式机主板，英特尔 13 代、14 代酷睿 HX55 处理器的规格与桌面端近似型号产品无限接近。

联想 AIPC 元启 & AI 手机发售体验会将于 5 月 16 日举行，官方尚未透露新款刃 7000K 超能版台式电脑主机是否会亮相本次发布会。

参考阅读：

《联想拯救者刃 7000K 超能版台式主机预热：搭载 14 代酷睿 HX 笔记本处理器》

《消息称联想将推英特尔 HX55 MoDT 台式整机：售价低于传统台式机平台，主打性能释放》

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