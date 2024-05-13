虎牙 2024 年第一季度净利润 7100 万元，同比增长 79.3%

IT之家 5 月 13 日消息，今日虎牙公司公布了 2024 年第一季度财报。财报显示，第一季度净营收 15.0 亿元人民币，同比下降 23%，预期 14.9 亿元；调整后每股收益 0.39 元，去年同期为 0.35 元，高于 0.19 元的分析师预期。

在非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用以及业务收购产生的无形资产摊销等非经常性损益后，该季度归属于虎牙公司的净利润为 9250 万元。按照美国通用会计准则，2024 年第一季度，虎牙公司的毛利润为 2.21 亿元（3050 万美元），毛利率较去年同期的 13.7% 提升至 14.7%。归属于虎牙公司的净利润为 7100 万元（980 万美元），较去年同期增长 79.3%。

用户数据方面，2024 年第一季度，虎牙直播移动端 MAU（月均活跃用户数）同比增长至 8260 万。

营收构成方面，2024 年第一季度，虎牙公司来自于直播的收入为 12.60 亿元（1.75 亿美元），同比下降 32%，预计 14 亿元；来自于游戏相关服务、广告和其他业务的收入为 2.44 亿元（3370 万美元）。

IT之家注意到，截至 2024 年 3 月 31 日，虎牙公司拥有现金、现金等价物、短期存款、短期投资和长期存款计 94.20 亿元（13.05 亿美元）。

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