消息称字节跳动叫停出售沐瞳科技计划，将任命新 CEO

IT之家 5 月 13 日消息，据彭博社报道，字节跳动放弃了出售其为挑战腾讯而收购的最具价值的游戏资产沐瞳科技公司的计划，并计划为该游戏工作室任命一位新 CEO。

据知情人士透露，沐瞳科技的新任 CEO 是完美世界前高管张云帆，他将取代沐瞳科技联合创始人兼 CEO 袁菁。知情人士表示，由于字节跳动正在简化和重组其游戏部门，该公司决定改变战略，而不是将其在三年前以 40 亿美元（IT之家备注：当前约 289.6 亿元人民币）估值收购的工作室出售。

作为大规模削减游戏成本的一部分，字节跳动曾考虑出售沐瞳，该公司一直在努力重新关注核心产品，例如抖音。字节跳动在 3 月份裁掉了数百个游戏开发职位并停掉了几个项目。

在加入字节跳动之前，张云帆曾在完美世界公司担任过包括首席运营官在内的各种职务。目前还不清楚袁菁是否会留在沐瞳科技。袁菁在十年前创立了沐瞳科技，带领公司在东南亚市场的竞技类游戏领域超越了他的前雇主腾讯。

自 2021 年收购以来，字节跳动让沐瞳几乎自主运营，但随着工作室难以推出下一款爆款游戏，张云帆的任命可能标志着战略转变。

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