3 分钟完成申贷，国家助学贷款官方手机 App 上线

IT之家 5 月 13 日消息，国家开发银行官方 App“国家助学贷款”手机客户端近日发布，实现了国开行助学贷款服务系统从电脑端向手机端的升级，进一步便利学生办贷。

据介绍，学生可通过官网或手机应用商店免费下载“国家助学贷款”App，在手机端完成国开行承办的国家助学贷款申请、合同附件上传、贷款状态查询、本金延期申请、业务咨询等业务。

以办理生源地信用助学贷款续贷为例，学生通过 App 进行实名认证后，即可提交续贷申请、完成线上签约，流程约 3 分钟。高校老师录入回执后，整个申请流程全部完成。

国开行社会民生业务部有关负责人表示，国开行后续将联合教育部门开展“国家助学贷款”App 的推广和应用工作，收集用户反馈和建议，对 App 进行持续更新迭代，优化和丰富其功能，完善金融服务功能。

IT之家查询国家开发银行官网获悉，国开行是国家助学贷款的主要承办行。2023 年，国开行发放助学贷款 599.3 亿元，支持家庭经济困难学生 563.5 万人。截至 2023 年底，国开行已累计发放助学贷款 3767 亿元，累计支持家庭经济困难学生 2000 万人。

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