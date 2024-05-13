【IT之家开箱】vivo X100s「钛色」图赏：7.80mm 超薄直屏，首发搭载天玑 9300+

IT之家 5 月 13 日消息，5 月 13 日，在 vivo 举办的“影像新蓝图 暨 X 系列新品发布会”中，预热许久的 X100s 系列直屏机，以及备受行业关注的“影像灭霸”X100 Ultra 手机正式发布。

本篇文章，IT之家将为大家带来 X100s 的开箱图赏。

vivo X100s 采用了全新的直角中框设计，三围尺寸为 163.12mm*75.78mm*7.80mm ，重量 203g ，厚度仅为 7.80mm，在配色上，提供了青云、钛色、白月光、深空灰四款。

此次IT之家拍摄的为「钛色」，高度还原当下最具热度的钛金属原色质感，低调优雅的金属原灰后盖简洁雅致。

不过需要强调一点，「钛色」并非采用了钛金属材料，但就观感而言，特别是金属中框的质感，已经相当接近钛金属原色了。

细节设计上，日环装饰圈则采用拉丝工艺，反射出不同梯度的金属光泽，如银月一弯。

正面，vivo X100s 搭载了纯直屏设计，无屏幕支架。

这块 6.78 英寸 2800x1260 分辨率 OLED 屏，峰值亮度至高可达到 3000nit，采用 8T LTPO 技术，同时通过 vivo 自研的「全高频调光」方案，将 LTPO 的屏频闪指标优化到了 0.03。

影像部分，5000 万像素超感光仿生主摄 IMX920、6400 万像素蔡司超级长焦 OV64B 、以及 5000 万像素超视野超广角 JN1 ，搭载 Vario-Tessar 光学镜头，镜头采用精妙的光学设计，以及蔡司 T * 镀膜。

算法层面，vivo X100s 率先搭载蓝图影像，灭霸影像同款核心算法，拥有长焦舞台、人文街拍相机、AI 视效等灭霸影像明星功能，并且在天玑 9300+、蓝图影像芯片 V2 双芯互联加持下解放极致算力。

此外，vivo X100s 还实现了将蔡司超级长焦装入仅 7.80mm 轻薄机身中，官方表示，能够在 8mm 以内的机身里放入潜望长焦的目前行业仅此一家。

在核心配置上，vivo X100s 系列全球首发搭载天玑 9300 + 旗舰平台，通过蓝晶芯片技术栈联合研发与调校性能再度跃升，CPU 主频最高可达 3.4GHz，生成式 AI 能力大幅提升，全大核 CPU 峰值性能提升 40%，功耗降低 33%。vivo X100s 也在安兔兔跑分测试中斩获 230W + 高分，是真正内外兼修的直屏性能旗舰。

vivo X100s 7.80mm 超薄机身中搭载了一块等效 5100mAh 超大容量蓝海电池，Wi-Fi+5G 待机长达 10 天。支持 100W 双芯闪充，至快 29 分钟充至 100%。

系统方面，vivo X100s 适配 OriginOS 4 操作系统，蓝心 AI 录音机接入 QQ、微信、钉钉、飞书等聊天会议软件；vivo 办公套件能够实现手机、平板、网页、Windows、Mac 的五屏协同；万能文档，可以查看 Pages、Numbers、Keynote、CAD、PS、Xmind 等 57 种专业格式的文件。

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