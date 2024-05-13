康佳发布 A8 / A8 Pro 天镜 Mini AI-LED 电视：75-110 英寸、2000 尼特亮度，14999 元起

IT之家 5 月 13 日消息，康佳今晚发布 A8 / A8 Pro 天镜 Mini AI-LED 电视，目前 75 英寸与 85 英寸两个尺寸的 A8 电视现已开售。

A8 75 英寸：14999 元

A8 85 英寸：21999 元

A8 100 英寸：29999 元

A8 Pro 85 英寸：27999 元

A8 Pro 100 英寸：39999 元

A8 Pro 110 英寸：79999 元

IT之家注：A8 Pro 相比 A8 拥有更多的分区数，其中 110 英寸版本拥有超 20000 个背光分区。

IT之家附 75 英寸 / 85 英寸康佳 A8 电视介绍如下：

康佳 AI ERA 人感影像大模型支持实时自调教，可进行 AI 逐帧画质增强、AI 超分辨率增强、AI 高速清晰增强、局部细节增强、动态对比度增强等功能。

此外，该电视还搭载毫米波雷达与光线传感器，可感知用户空间位置与环境光线状况，AI 自适应优化音画质。

AI ERA 语音大模型在云端部署，拥有超千亿级参数，支持开放式问答、情景式思维链。

此外，该电视还支持空鼠操控功能。

75 英寸 A8 电视拥有 1152 分区，85 英寸拥有 1440 分区，XDR 亮度可达 2000 尼特，并支持杜比视界。

该电视还搭载 QD 量子点技术，覆盖 157% BT.709 色域，其臻境黑钛屏拥有提升穿透率 14.9%，散热漏光减少 44%。

康佳 A8 电视还搭载 HiFi SoundBar Ultra 音响，拥有 5 声道 10 个发声单元，音响功率 94W。

值得注意的是，除三个 HDMI 2.1 接口外，康佳 A8 电视还提供 Type-C 接口，支持直连 Switch。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。