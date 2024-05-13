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华硕天选游戏键盘 TX98 上市：IP57 防水防尘、RGB 光学机械轴，499 元

2024/5/13 20:43:17 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 13 日消息，华硕旗下天选游戏键盘 TX98 上市，键盘采用紧凑 98 配列布局，配备 RGB 光学机械轴，支持 IP57 防水防尘采用可拆卸上盖，499 元。

IT之家附产品详情信息如下：

外观方面

华硕天选游戏键盘 TX98 采用 98 配列布局，在保留所有功能键和数字键的情况下，节省空间。

图片 1

灯效方面

键盘支持 1650 万色 RGB 灯效，支持 Aura Sync 神光同步，可通过奥创软件调教，拥有预置以下模式：

  • 呼吸

  • 洋流

  • 流沙

  • 彩虹

  • 涟漪

  • 星夜

  • 循环

  • 骤雨

  • 触发

  • 静态

图片 2

键轴方面

键盘配备 RGB 光学机械轴，官方称拥有 1 亿次按键寿命，支持全键无冲与 100% 防鬼键

红轴

  • 手感：线性感

  • 触发压力：50g

  • 总行程：4mm

  • 触发行程：1.8mm

蓝轴

  • 手感：段落感

  • 触发压力：50g

  • 总行程：4mm

  • 触发行程：1.8mm

图片 3

其他方面

华硕天选游戏键盘 TX98 支持 IP57 级防尘防水，采用 Gasket 结构和吸音硅胶垫，底部拥有 32 个额外设计支柱，减少震动

图片 4

键盘采用双色注塑 ABS 键帽，官方称“寿命和清洁性优于传统 ABS 键帽”。

图片 5

华硕天选游戏键盘 TX98 还采用了可拆卸上盖，键盘拥有两种外观形态。

图片 6

键盘还支持切换多媒体控制键，可使用 Fn 功能键组合 F5～F12 完成快速操作。

图片 7

价格方面

  • 华硕天选游戏键盘 TX98 红轴 499 元

  • 华硕天选游戏键盘 TX98 蓝轴 499 元

京东华硕天选游戏键盘 TX98 499 元直达链接

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关键词：华硕天选游戏键盘机械键盘

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