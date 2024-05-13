华硕天选游戏键盘 TX98 上市：IP57 防水防尘、RGB 光学机械轴，499 元

IT之家 5 月 13 日消息，华硕旗下天选游戏键盘 TX98 上市，键盘采用紧凑 98 配列布局，配备 RGB 光学机械轴，支持 IP57 防水防尘采用可拆卸上盖，499 元。

IT之家附产品详情信息如下：

外观方面

华硕天选游戏键盘 TX98 采用 98 配列布局，在保留所有功能键和数字键的情况下，节省空间。

灯效方面

键盘支持 1650 万色 RGB 灯效，支持 Aura Sync 神光同步，可通过奥创软件调教，拥有预置以下模式：

呼吸

洋流

流沙

彩虹

涟漪

星夜

循环

骤雨

触发

静态

键轴方面

键盘配备 RGB 光学机械轴，官方称拥有 1 亿次按键寿命，支持全键无冲与 100% 防鬼键。

红轴

手感：线性感

触发压力：50g

总行程：4mm

触发行程：1.8mm

蓝轴

手感：段落感

触发压力：50g

总行程：4mm

触发行程：1.8mm

其他方面

华硕天选游戏键盘 TX98 支持 IP57 级防尘防水，采用 Gasket 结构和吸音硅胶垫，底部拥有 32 个额外设计支柱，减少震动。

键盘采用双色注塑 ABS 键帽，官方称“寿命和清洁性优于传统 ABS 键帽”。

华硕天选游戏键盘 TX98 还采用了可拆卸上盖，键盘拥有两种外观形态。

键盘还支持切换多媒体控制键，可使用 Fn 功能键组合 F5～F12 完成快速操作。

价格方面

华硕天选游戏键盘 TX98 红轴 499 元

华硕天选游戏键盘 TX98 蓝轴 499 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。