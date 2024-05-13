21.99 万元起，智己电动轿车 L6 上市：全系配备灵蜥数字底盘、后轮转向

IT之家 5 月 13 日消息，智己汽车第二款轿车 L6 今晚正式上市，该车首发搭载“灵蜥”智慧数字底盘、“光年”固态电池。IT之家附售价信息：

L6 Max 标准版：650km / 400V / 零百 5.6 秒，21.99 万元（上市权益价 19.99 万元）

L6 Max 长续航版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，25.99 万元（上市权益价 23.99 万元）

L6 Max 超长续航版：850km / 准 900V / 零百 4.6 秒，27.59 万元（上市权益价 25.59 万元）

L6 Max 超强性能版：780km / 四驱 / 准 900V / 零百 2.74 秒，30.59 万元（上市权益价 28.59 万元）

L6 Max 光年版：超 1000km / 四驱 / 准 900V，34.59 万元（上市权益价 32.59 万元）

新车长 4931mm，宽 1960mm，高 1474mm，轴距为 2950mm；提供伦勃朗灰、费迪南粉、西斯莱黄、阿瑞斯黑、雅典娜白、拉斐尔茶 7 种配色，以及一款合作限定色“尼维斯蓝”。新车配有四门双层静音玻璃，搭载主动座舱噪音控制系统，尾门采用掀背式设计，官方称可装下立式空调。

新车搭载 26.3 英寸三连屏以及纵向 10.5 英寸控制屏，提供半幅 / 全幅方向盘两种选择。配置方面，该车全系标配“灵蜥”底盘支持全车 6 自由度数字管理，号称是国内首个能蟹行的轿车，配合后轮转向等技术，最小转弯半径仅为 4.99 米（官方称相当于大众 Polo），“给汽车装上小脑”并重塑整车运动模型。“灵蜥”底盘能够使该车侧方泊车所需的车位长度减少 11%、残雪等极限低附路面跑偏减少 80%、高速紧急避险避障相比传统 ESP 系统响应速度快 30%。

新车还具备全新一代 ISC 智慧灯语系统，支持智能驾驶、智能泊车、停车提醒等功能，可根据不同场景显示“Auto Driving”或“Auto Parking”等字样。

除此之外，智己 L6 全系搭载英伟达 Orin X + 高通 8295P 芯片、激光雷达，且首创多视角 Carlog（使用智驾域摄像头完成车载 Vlog 拍摄）、City Drive （通过大模型在车机上提供本地生活内容等信息，联合火山引擎推出）功能。该车还拥有一键贴近、一键循迹、一键脱困等智驾功能。

其他配置方面，新车配有 50W 风冷无线充电，IM MAG 磁吸拓展坞可装配手机、iPad、前排小桌板等多项配件。另外，官方表示，今年年内，IM AD 去高精地图城市 NOA 正式开通全国，乡间小路、盘山公路等复杂路况也都能应对。

新车还配有 DZT 动态追踪技术（通过 360° 摄像头标注危险物件），号称“给八倍镜装上瞄准器”，其无图城市 NOA 智能辅助驾驶将于年内在全国范围开通；提供“Apple 生态拓展包”，支持 MagSafe 磁吸无线充电面板、手机镜像自由流转和 IM MAG 磁吸拓展支架。

新车还配有业内首个准 900V 超快充固态电池 ——“光年”固态电池，实现了以（与其他电池）几乎相同的重量，拥有超出 30% 的电量，第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极，拥有 1000 公里 CLTC 续航（四驱车型），且号称从电芯层面就保证电池的超高等级安全，将实现整包 L0 无热蔓延不起火。该车峰值充电功率可达 400kW，12 分钟补充 400km 续航。

动力方面，新车搭载自研“飓风电机”，具备 21000rpm 的最高转速，零百加速最快 2.74 秒。单电机车型最大功率 216kW，双电机四驱车型两台电机的最大功率分别为 200kW、379kW，量产最高车速 268km/h，官方此次更称最高时速 308km/h。

电池方面，该车还提供三种常规电池版本：

100kWh 三元锂电池，最大 CLTC 续航 850km，充电 15 分钟续航增加 610km。

83kWh 三元锂电池，最大 CLTC 续航 710km，充电 15 分钟续航增加 510km。

75kWh 磷酸铁锂电池，最大 CLTC 续 650km，充电 15 分钟续航增加 320km。

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