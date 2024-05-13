原厂自带 iPod Touch，法拉利 430 Scuderia Spider 16M 正出售

IT之家 5 月 13 日消息，法拉利一直以其性能、美学和稀有性著称，但限量版 430 Scuderia Spider 16M 还因为另一项特色而与众不同。

2008 年，为庆祝法拉利车队第 16 次赢得世界一级方程式车队总冠军，法拉利推出了敞篷超跑 430 Scuderia Spider 16M。这匹跃马除了拥有强悍性能和优美外观以外，原厂还自带了一台苹果 iPod Touch。

一直以来，法拉利都崇尚专注驾驶，将几乎所有操控按键都放置在驾驶员前方以减少干扰。然而，这台限量版车型却打破了惯例。据 Piston Heads 网站报道，英国 HR Owen 豪车行正在出售一台 430 Scuderia Spider 16M，该车仅限量生产了 499 辆，而且并非所有车型都标配 iPod Touch，部分车型配备了传统的 Becker Cascade 收音机。据悉，该车内置的 iPod Touch 为 16GB 版本，并配有 Alcantara 皮套和快速入门指南，荷兰商店 Baroli Automobilia 之前就曾单独售卖过该款 iPod Touch（不含汽车）。

在 Apple CarPlay 普及之前，这台可拆卸的 iPod Touch 被放置于车辆中控台的扩展坞内。有趣的是，法拉利一直对触控屏幕持反对态度，认为中控显示屏会分散驾驶者的注意力。时至今日，法拉利新款车型仍将大部分功能整合在仪表盘上，不过 Roma 和 812 Superfast 等车型已经开始配备中控屏幕。

值得一提的是，早在 2014 年 FF 推出时，法拉利就成为第一家完全集成苹果 CarPlay 的汽车制造商。至于 iPod Touch，由于其功能早已经被 iPhone 替代，苹果公司已经在 2022 年停产了这一产品线。

当年苹果提供 32GB 版本的 iPod Touch，但法拉利却选择了 16GB 版本。考虑到该车 313350 美元（IT之家备注：当前约 226.9 万元人民币）的高昂售价，或许法拉利稍微吝啬了些。不过也有一种说法是，法拉利是为了呼应“16”这一主题，才特意选择了 16GB 的 iPod Touch。

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