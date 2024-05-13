摩托罗拉 Moto Razr 50 Ultra 折叠手机配置曝光：骁龙 8s Gen 3、12GB 内存

IT之家 5 月 13 日消息，虽然提起安卓阵营的旗舰机，很多人首先想到的可能不是摩托罗拉，但近年来，该公司凭借出色的折叠屏手机在细分市场站稳了脚跟。继 2023 年的 Razr 和 Razr Plus 系列之后，下一代机型即将到来，目前 Razr Plus 2024 的规格已经泄露。

据 Smartprix 报道，即将发布的 Razr Plus 2024 将是美国市场的专属名称，在全球其他市场可能采用 Moto Razr 50 Ultra 的命名。新机预计将沿用上一代的 6.9 英寸 2640 x 1080 OLED 折叠主屏和 3.6 英寸的外屏。性能方面，Razr Plus 2024 将搭载高通骁龙 8s Gen 3 处理器，辅以 12GB 内存和 256GB 存储。备受关注的相机部分也将迎来升级，后置主摄和长焦镜头均为 50MP，前置摄像头则可能维持 32MP 的规格。

其他配置还包括更大的 4000mAh 电池和更出色的 IPX8 防水等级。此外，新机可能还将支持无线充电、指纹识别以及 eSIM 卡。系统方面，Razr Plus 2024 预计将预装基于 Android 14 的摩托罗拉 Hello UI 定制系统，同时提供由人工智能驱动的拍照 / 录像功能和编辑工具。

据悉，Razr Plus 2024 将提供午夜蓝、春青绿和火热粉三种配色选择。在美国市场，12GB + 256GB 版本的售价预计为 999 美元（IT之家备注：当前约 7233 元人民币），上市时间可能为 2024 年 6 月。Razr 50 Ultra 在欧洲市场的售价预计达到 1200 欧元（当前约 9348 元人民币），印度市场则为 89999 卢比（当前约 7794 元人民币）。因此如果曝料消息属实，新机售价将跟现款机型相同。

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