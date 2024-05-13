哪吒汽车发布天津哪吒 S 着火事件说明：电池包处于安全受控状态

IT之家 5 月 13 日消息，针对天津哪吒 S 起火事故，哪吒汽车今日发布声明回应称，通过调取社区监控视频，本次火情首先从驾驶室方位冒烟然后形成明火蔓延至车顶。

根据哪吒汽车车辆数据监控平台分析，起火事件发生后，直到数据中断前，该车辆的动力电池电压信号、温度信号、绝缘信号均为正常，电池包处于安全受控状态，整车低压电路也未发生异常情况。13 日，哪吒汽车相关技术人员到达现场，对车辆进行初步核查，电池包外观完整，处于受控状态。

同时，本事故未造成任何人员伤亡，消防人员已经扑灭火情，哪吒汽车表示第一时间安排相关工作人员赶赴现场，了解相关情况，协助用户处理后续工作，配合有关部门调查原因。

事故的具体原因待有关部门进一步调查，哪吒汽车称会积极配合，并协助用户处理后续事宜，充分保障用户权益，做好善后工作。

IT之家注意到，在 2023 年的国内造车新势力中，哪吒汽车是唯一销量下滑的企业：全年累计销量约 12.74 万辆，相较于上年呈现出约 16% 的下降，销量达成率仅为预期的 42.5%。同时，哪吒汽车在造车新势力中的排名也发生了变化，从 2022 年的第一下滑至 2023 年的第五。进入 2024 年，哪吒汽车依然未扭转销量颓势。今年一季度，哪吒汽车仅卖出了 2.44 万辆车，同比下滑了 6.9%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。