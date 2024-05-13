欧洲汽车巨头 Stellantis CEO 唐唯实到访零跑总部，官微暗示合资公司“明天见”

IT之家 5 月 13 日消息，博主“电电加电”发文称，欧洲汽车巨头 Stellantis 全球首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）今夜到访零跑汽车总部，据此得出“双方合资公司估计要正式成立”的结论，公司名为零跑国际。

该博主还表示，唐唯实此次乘坐的车辆为零跑新车 —— 中大型 SUV C16。随后，零跑汽车官微转发了上述微博并配文：感谢关注，明天见。

IT之家附部分事件背景：

本月初曾有媒体称，零跑汽车董事长、CEO 朱江明和 Stellantis 集团 CEO 唐唯实（Carlos Tavares）将于本周共同出席联合新闻发布会，届时双方将宣布“零跑国际”合资公司成立。

去年 10 月 26 日，零跑汽车宣布，Stellantis 集团计划投资约 15 亿欧元（IT之家备注：当前约 116.55 亿元人民币）以获取零跑汽车约 20% 的股权，同时双方计划成立一家名为“零跑国际”(Leapmotor International) 的合资公司。除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

根据规划，今年零跑将会以出口方式进军海外市场。Stellantis 官方曾表示，零跑国际的目标是到 2030 年在中国市场以外销售 50 万辆汽车。

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