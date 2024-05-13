极空间私有云 2024 年 Q2 更新计划：AI 算法升级、Apple TV 客户端优化、支持苹果 HomePod

IT之家 5 月 13 日消息，极空间今日发布 2024 年 Q2 功能计划公告，涵盖了 15 个大项，共 67 个功能点。

官方表示，用户所关注的极空间车机版、优化 Apple TV 客户端、安全保护上线勒索病毒预警保护功能等功能都在计划中。

IT之家附此次功能计划如下：

AI 实验室

AI 识别算法升级，大幅提升婴儿与儿童的识别效果（需要重新计算所有照片数据）

AI 识别算法升级，大幅提升人脸识别效果与视觉体验（需要重新计算所有照片数据）

AI 识别算法升级，提供基于 AI 的宠物识别功能（需要重新计算所有照片数据）

AI 实验室上线长视频人物识别功能（部分机型）

AI 实验室上线基于大语言模型的智能助手功能（部分机型）

ARM 处理器设备增加 AI 实验室功能（Z2S，Z2Pro，Q2，Q2C 系列产品）

大幅降低 AI 人脸识别时的资源消耗

优化视频人脸识别的资源消耗和速度

支持更丰富的图片搜索条件词，支持时间范围，节假日，自定义人名等智能搜索

基于 AI 技术的老照片的分辨率与清晰度提升（部分机型）－【算法调优，延后至 Q2 上线】

系统相关

适配更多 S3 协议的云端存储服务商

休眠检测的优化，提供更准确的休眠原因检测

系统设置的整体操作体验优化

安全保护上线勒索病毒预警保护功能【原数据保护方案存在兼容性问题，需重新规划，先上线勒索病毒预警保护功能】

视频文件提供自定义离线转码功能【升级为多视频格式转码中心，延后至 Q2 上线】

备份功能

上线中国移动云盘备份功能

持续优化 Onvif 协议的摄像头管理中心，适配更多摄像头

优化 Onvif 摄像头管理中心，优化监控视频播放和回放体验

备份中心支持向 SMB、S3、USB 等设备备份【适配新机型，延后至 Q2 上线】

USB 设备自动拷贝功能【适配新机型，延后至 Q2 上线】

手机电话本同步备份功能【手机端兼容性适配，延后至 Q2 上线】

储存管理

A4 扩展柜支持多存储创建【内测中，延后至 Q2 上线】

优化对各种 SSD 的识别和兼容性，兼容更多非标准 SSD 设备

极影视与播放器

优化视频播放比例，对于宽屏视频内容，字幕放入黑边不再遮挡视频区域

极影视支持 SUP 外挂字幕

优化字幕搜索服务，优化字幕下载体验与速度

优化手机端三倍速播放时出现的声音卡顿与无声的情况

优化手机端暂停和快进时无声或音画不同步的异常情况

Windows 客户端用户可以自定义调用第三方播放器

兼容更多 DVD 镜像格式，解决部分镜像无法播放正片问题

手机端极影视优化缓存功能

TV 版 / 车机版

发布极空间车机版，强化听书音频与音乐支持（支持部分品牌车型）

优化 TV 版极课堂体验

苹果手机和 Apple TV 支持 HomePod

优化 Apple TV 客户端，兼容部分容易产生卡顿的视频

优化对华为智慧屏的支持

T2 功能升级

T2 支持连接需要 Web 认证的 Wi-Fi【适配多种类型认证 Wi-Fi，延后至 Q2 上线】

极相册

优化纪念册评论功能，可以进行匿名评论

用户可以管理纪念册评论

兼容更多特殊格式图片

文件同步

重构文档同步功能，大幅提高性能与可靠性

优化 PC 客户端文档同步的状态显示

文件管理

PC 端增加文件详情快捷浏览功能

文件去重与相似图片扫描支持外挂设备

PC 端文件管理的右键项整体优化

PC 端文件选择器的整体优化

App 本机内容选择器体验的优化

完善保险箱功能，提供图片预览，删除等简化操作【匹配新文件管理模块，延后至 Q2 上线】

文件管理可以选择浏览特定类型与后缀的文件【匹配新文件管理模块，延后至 Q2 上线】

记事本

持续优化记事本 Markdown 的兼容性，提供更多插件扩展

提升 Markdown 的多端兼容性，优化响应速度

调整分类顺序、排序【MD 兼容性测试影响，延后至 Q2 上线】

记事本导出导入完善（按分类、批量导出）【MD 兼容性测试延后至 Q2 上线】

归档保存等功能，提高数据存储安全性【MD 兼容性测试，延后至 Q2 上线】

音乐 / 有声服务

优化无损音乐兼容格式，降低流量消耗

优化多种设备无损音乐格式支持

上线音乐共享服务【延后至 Q2】

优化缓存机制，提升访问速度【延后至 Q2】

按播单、歌单记住播放记录【延后至 Q2】

音乐歌词的匹配（部分内容）【海量数据整理中，延后至 Q2】

阅读漫画

图片质量设置等更多个性化设置【延后至 Q2】

漫画翻页模式优化【延后至 Q2】

漫画双页图片的处理【延后至 Q2】

漫画封面的 NAS 端存储，多端同步【延后至 Q2】

搜索功能

提供输入框 Suggestion 功能，搜索更精准

提高搜索索引速度，优化性能

虚拟机

Z4Pro、Z423 支持显卡直通【需要 Intel 与 AMD 原厂支持，延后至 Q2】

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