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极空间私有云 2024 年 Q2 更新计划：AI 算法升级、Apple TV 客户端优化、支持苹果 HomePod

2024/5/13 22:27:43 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 13 日消息，极空间今日发布 2024 年 Q2 功能计划公告，涵盖了 15 个大项，共 67 个功能点

官方表示，用户所关注的极空间车机版、优化 Apple TV 客户端、安全保护上线勒索病毒预警保护功能等功能都在计划中。

图片 7

IT之家附此次功能计划如下：

AI 实验室

  • AI 识别算法升级，大幅提升婴儿与儿童的识别效果（需要重新计算所有照片数据）

  • AI 识别算法升级，大幅提升人脸识别效果与视觉体验（需要重新计算所有照片数据）

  • AI 识别算法升级，提供基于 AI 的宠物识别功能（需要重新计算所有照片数据）

  • AI 实验室上线长视频人物识别功能（部分机型）

  • AI 实验室上线基于大语言模型的智能助手功能（部分机型）

  • ARM 处理器设备增加 AI 实验室功能（Z2S，Z2Pro，Q2，Q2C 系列产品）

  • 大幅降低 AI 人脸识别时的资源消耗

  • 优化视频人脸识别的资源消耗和速度

  • 支持更丰富的图片搜索条件词，支持时间范围，节假日，自定义人名等智能搜索

  • 基于 AI 技术的老照片的分辨率与清晰度提升（部分机型）－【算法调优，延后至 Q2 上线】

系统相关

  • 适配更多 S3 协议的云端存储服务商

  • 休眠检测的优化，提供更准确的休眠原因检测

  • 系统设置的整体操作体验优化

  • 安全保护上线勒索病毒预警保护功能【原数据保护方案存在兼容性问题，需重新规划，先上线勒索病毒预警保护功能】

  • 视频文件提供自定义离线转码功能【升级为多视频格式转码中心，延后至 Q2 上线】

备份功能

  • 上线中国移动云盘备份功能

  • 持续优化 Onvif 协议的摄像头管理中心，适配更多摄像头

  • 优化 Onvif 摄像头管理中心，优化监控视频播放和回放体验

  • 备份中心支持向 SMB、S3、USB 等设备备份【适配新机型，延后至 Q2 上线】

  • USB 设备自动拷贝功能【适配新机型，延后至 Q2 上线】

  • 手机电话本同步备份功能【手机端兼容性适配，延后至 Q2 上线】

储存管理

  • A4 扩展柜支持多存储创建【内测中，延后至 Q2 上线】

  • 优化对各种 SSD 的识别和兼容性，兼容更多非标准 SSD 设备

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极影视与播放器

  • 优化视频播放比例，对于宽屏视频内容，字幕放入黑边不再遮挡视频区域

  • 极影视支持 SUP 外挂字幕

  • 优化字幕搜索服务，优化字幕下载体验与速度

  • 优化手机端三倍速播放时出现的声音卡顿与无声的情况

  • 优化手机端暂停和快进时无声或音画不同步的异常情况

  • Windows 客户端用户可以自定义调用第三方播放器

  • 兼容更多 DVD 镜像格式，解决部分镜像无法播放正片问题

  • 手机端极影视优化缓存功能

TV 版 / 车机版

  • 发布极空间车机版，强化听书音频与音乐支持（支持部分品牌车型）

  • 优化 TV 版极课堂体验

  • 苹果手机和 Apple TV 支持 HomePod

  • 优化 Apple TV 客户端，兼容部分容易产生卡顿的视频

  • 优化对华为智慧屏的支持

T2 功能升级

  • T2 支持连接需要 Web 认证的 Wi-Fi【适配多种类型认证 Wi-Fi，延后至 Q2 上线】

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极相册

  • 优化纪念册评论功能，可以进行匿名评论

  • 用户可以管理纪念册评论

  • 兼容更多特殊格式图片

文件同步

  • 重构文档同步功能，大幅提高性能与可靠性

  • 优化 PC 客户端文档同步的状态显示

文件管理

  • PC 端增加文件详情快捷浏览功能

  • 文件去重与相似图片扫描支持外挂设备

  • PC 端文件管理的右键项整体优化

  • PC 端文件选择器的整体优化

  • App 本机内容选择器体验的优化

  • 完善保险箱功能，提供图片预览，删除等简化操作【匹配新文件管理模块，延后至 Q2 上线】

  • 文件管理可以选择浏览特定类型与后缀的文件【匹配新文件管理模块，延后至 Q2 上线】

记事本

  • 持续优化记事本 Markdown 的兼容性，提供更多插件扩展

  • 提升 Markdown 的多端兼容性，优化响应速度

  • 调整分类顺序、排序【MD 兼容性测试影响，延后至 Q2 上线】

  • 记事本导出导入完善（按分类、批量导出）【MD 兼容性测试延后至 Q2 上线】

  • 归档保存等功能，提高数据存储安全性【MD 兼容性测试，延后至 Q2 上线】

音乐 / 有声服务

  • 优化无损音乐兼容格式，降低流量消耗

  • 优化多种设备无损音乐格式支持

  • 上线音乐共享服务【延后至 Q2】

  • 优化缓存机制，提升访问速度【延后至 Q2】

  • 按播单、歌单记住播放记录【延后至 Q2】

  • 音乐歌词的匹配（部分内容）【海量数据整理中，延后至 Q2】

阅读漫画

  • 图片质量设置等更多个性化设置【延后至 Q2】

  • 漫画翻页模式优化【延后至 Q2】

  • 漫画双页图片的处理【延后至 Q2】

  • 漫画封面的 NAS 端存储，多端同步【延后至 Q2】

搜索功能

  • 提供输入框 Suggestion 功能，搜索更精准

  • 提高搜索索引速度，优化性能

虚拟机

  • Z4Pro、Z423 支持显卡直通【需要 Intel 与 AMD 原厂支持，延后至 Q2】

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关键词：极空间私有云NAS

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