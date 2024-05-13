“面对面通话”指日可待，谷歌、惠普明年将推动全息视频聊天技术商业化

IT之家 5 月 13 日消息，谷歌今日通过新闻稿宣布，将与惠普于 2025 年开始推动全息视频聊天技术 Project Starline 的商业化。

谷歌表示，Project Starline 是一个突破性的技术项目，可以让朋友、家人和同事在任何距离都感觉对方近在咫尺。该项目利用先进的 AI、三维成像和其他技术，可以使用户在通话时就像与对方“同处一室”一样。

未来，这项技术将会走出实验室，将从明年开始在 Google Meet 或 Zoom 等视频会议服务中启用这种体验。惠普个人系统总裁 Alex Cho 表示，“一半以上的意义和意图是通过肢体语言而不是单纯的语言来传达的。身临其境的协作体验，在混合环境中创造真实的人际联系方面发挥着重要作用。”

IT之家注：2021 年 5 月的谷歌 I / O 大会上，谷歌展示了这项黑科技。谷歌此前表示 Project Starline 这一项目已开发了数年之久，其背后是大量计算机视觉、机器学习、空间音频和数据压缩技术。谷歌还为此开发出了一套突破性的光场系统，让人无需佩戴眼镜或耳机即可感受到逼真的体积和深度感。

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