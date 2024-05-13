MOZA R3 伺服直驱赛车模拟器套装 5 月 17 日发布：Xbox 官方授权、3.9 牛米扭矩

IT之家 5 月 13 日消息，MOZA 魔爪今日预告将于 5 月 17 日 14:30 发布“国内首款 Xbox 官方授权赛车模拟器”MOZA R3 伺服直驱套装。

据介绍，MOZA R3 定位入门直驱赛车模拟器，拥有 3.9 牛米扭矩。

MOZA 魔爪目前已推出下列伺服直驱基座产品：

MOZA R21：21 牛米扭矩

MOZA R16：16 牛米扭矩

MOZA R12：12 牛米扭矩

MOZA R9：9 牛米扭矩

MOZA R5：5.5 牛米扭矩

MOZA R3：3.9 牛米扭矩

MOZA R3 现已于海外官网上线，Xbox 官方授权，可在 Xbox Series X|S 与 Xbox One 主机上即插即用，官方游戏兼容列表如下：

▲ PC 游戏

▲ Xbox 游戏

IT之家附 MOZA R3 基座详细参数如下：

套装配备 MOZA ES for Xbox 方向盘，支持 MOZA QR 快拆系统，直径 280mm，提供 22 个自定义按键。

该套装还配备 SR-P Lite 踏板，仅提供油门与刹车两个踏板，无离合器踏板，采用不锈钢材料与高精度霍尔传感器。

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