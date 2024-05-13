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MOZA R3 伺服直驱赛车模拟器套装 5 月 17 日发布：Xbox 官方授权、3.9 牛米扭矩

2024/5/13 23:17:13 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 13 日消息，MOZA 魔爪今日预告将于 5 月 17 日 14:30 发布“国内首款 Xbox 官方授权赛车模拟器”MOZA R3 伺服直驱套装。

预告海报

据介绍，MOZA R3 定位入门直驱赛车模拟器，拥有 3.9 牛米扭矩。

输出扭矩

MOZA 魔爪目前已推出下列伺服直驱基座产品：

  • MOZA R21：21 牛米扭矩

  • MOZA R16：16 牛米扭矩

  • MOZA R12：12 牛米扭矩

  • MOZA R9：9 牛米扭矩

  • MOZA R5：5.5 牛米扭矩

  • MOZA R3：3.9 牛米扭矩

MOZA R3 现已于海外官网上线，Xbox 官方授权，可在 Xbox Series X|S 与 Xbox One 主机上即插即用，官方游戏兼容列表如下：

PC 游戏

▲ PC 游戏

Xbox 游戏

▲ Xbox 游戏

IT之家附 MOZA R3 基座详细参数如下：

详细参数

套装配备 MOZA ES for Xbox 方向盘，支持 MOZA QR 快拆系统，直径 280mm，提供 22 个自定义按键。

套装方向盘

该套装还配备 SR-P Lite 踏板，仅提供油门与刹车两个踏板，无离合器踏板，采用不锈钢材料与高精度霍尔传感器。

SR-P Lite 踏板

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关键词：MOZA赛车模拟器

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