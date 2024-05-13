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小岛秀夫新作《OD》爆料：拥有实验性游戏体验，主动被动两种玩法

2024/5/13 23:28:48 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 13 日消息，爆料人 Dusk Golem 日前放出了部分有关小岛秀夫新作《OD》的信息，该作据称将带来一种“实验性”的游戏体验。

该博主放出的信息大意如下：

  • 这款游戏试图成为一种实验性体验，让玩家使用多媒体在游戏中取得突破

  • 它会有很长的过场动画，玩家可选择主动、被动两种游戏玩法。

  • 第一种是玩家在游戏中使用多媒体的方式 —— 必须使用观察和“引导”角色，同时使用从其他来源（例如网页、与游戏交互的电话消息系统）获得的信息，并通过改变环境中的事物、向角色发出指示来提供帮助

  • 另一种玩法则涉及到第一人称，其目标受众是传统意义上的恐怖游戏玩家，具有神秘解谜功能，没有那么冗长的过场动画。

综合IT之家此前报道，小岛秀夫今年年初曾透露，今年也将是《DS2（死亡搁浅 2）》和《OD》两个游戏同时开发的一年。“我想专注于制作游戏，所以我想限制出差，但不能把出差减少到零，因为我要为《OD》进行拍摄、制作一部《DS（死亡搁浅）》电影，以及做其他视频项目。...... 所以，看起来这将是非常艰难的一年，但我正在努力以某种方式享受龙年。”

小岛秀夫为了推进新游戏《OD》，计划组建一支“恐怖复仇者联盟”，有望邀请伊藤润二加入。对于正在开发的《OD》游戏，小岛秀夫有个雄心勃勃的设想 —— 要整合游戏和电影，形成一种全新的媒体体验

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关键词：小岛秀夫od

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