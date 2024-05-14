消息称《荒野大镖客：救赎》将推出 PC 版，结束 14 年主机独占历史

IT之家 5 月 13 日消息，据数据挖掘者 Tez2 的爆料，时隔 14 年后，备受玩家喜爱的《荒野大镖客：救赎》似乎将要推出 PC 版本。

Tez2 发布了一张据称来自 Rockstar 启动器网站文件中的截图，内容显示“《荒野大镖客：救赎》及其僵尸题材资料片‘不死梦魇’现已登陆 PC 平台”。

Tez2 进一步表示，这条信息与 Rockstar 宣传《GTA5》的方式类似，推测该消息是为即将推出的 PC 版本造势。

虽然没有确切的上线日期，但这一消息强烈暗示着 PC 版《荒野大镖客：救赎》即将到来。自 2010 年登陆 PS3 和 Xbox 360 平台以来，PC 玩家就一直呼吁 Rockstar 推出《荒野大镖客：救赎》的 PC 版本。IT之家注意到，续作《荒野大镖客 2》在主机平台发售一年后登陆了 PC 平台，但一直没有关于初代作品推出 PC 版本的消息。

去年登陆 PS4 和 Switch 平台的《荒野大镖客：救赎》更新版本评价并不理想，玩家们自然希望 PC 版本能够带来更具诚意的升级。近年来，Rockstar 旗下的经典游戏似乎并没有得到应有的重视，例如口碑糟糕的《GTA 三部曲：最终版》至今仍未完全修复发售时的诸多问题。

另一方面，Rockstar 正致力于打造下一款开创性开放世界游戏《GTA 6》，以延续其在这方面的辉煌成绩。

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