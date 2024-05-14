Meta 为 Quest 2/3 头显推出旅行模式，专为飞行场景优化

IT之家 5 月 14 日消息，Meta 宣布推出全新“旅行模式”，让 Meta Quest 系列头显可以在飞机上使用。这项实验性功能现已向运行 Quest v65 或更高版本系统的 Quest 2 和 3 头显开放，开启该模式后，乘客在飞行过程中可以开启头显的“透视”功能查看周围环境，同时无需担心画面因飞机移动而漂移。

要体验“旅行模式”，用户只需在设置 -> 实验性功能中启用，然后“旅行模式”将会出现在“快速设置”面板中，方便用户随时启用或关闭。需要注意的是，“旅行模式”目前仅针对飞机场景进行优化，并不支持汽车或火车等交通工具。Meta 表示未来将加入对其他交通方式的支持。此外，如果游戏或应用程序需要互联网连接，用户搭乘的航班需提供 Wi-Fi 服务。

据IT之家了解，虽然此前 Meta Quest 头显也可在飞行中使用，但需要关闭位置追踪功能，这也同时禁用了“透视”功能，给用户带来了不便，“旅行模式”的推出解决了这一问题。

业内人士认为，此举明显是对标今年早些时候苹果发售的 Vision Pro 头显，后者也拥有类似的“旅行模式”。但同样存在一些限制，例如不能看向窗外，这样追踪功能会失效，Meta Quest 的新模式可能也会出现类似的情况。

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