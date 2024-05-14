育碧游戏《刺客信条：影》正式公开，11 月 15 日发售

IT之家 5 月 14 日消息，育碧之前曝光已久的那款以封建日本时期为背景的刺客信条新作“代号 Red”正式定名《刺客信条：影》，现已支持加入愿望单。

官方 YouTube 页面泄露，本作首个预告将于 5 月 16 日 0 点公开，11 月 15 日正式发售。根据 PlayStation Game Size 的数据，预告片时长为 3 分 49 秒。

Dataminer Frax 爆料称，《刺客信条：影》季票售价为 40 美元（IT之家备注：当前约 290 元人民币），其中包括两个售价 25 美元（当前约 181 元人民币）的扩展包，还有一些被称为 Helix 的游戏币。

据称，季票玩家还可以获得一段名为“折纸杀手”的特殊任务线 / 剧情，而游戏的终极版还将为玩家提供五个“技能点”，并且还有一个名为“扔给狗”的预购奖励。

根据之前的爆料，《刺客信条：影》升级了“Anvil Pipeline”引擎，包括动画、跑酷系统、动态天气在内都经过了大改。据IT之家所知，“Anvil Pipeline”引擎可以更好地支持光线追踪、全局照明和虚拟几何体（Virtual Geometry）等视觉效果。

还有消息称《刺客信条：影》战斗系统类似于《刺客信条：英灵殿》，不过会出现流血、斩首等更多血腥画面。此外，《刺客信条：影》还可以实现隐身，还能自行打造“藏身处”（定居点），还支持建造军械库、道场、教堂等功能建筑。

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