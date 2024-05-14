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新增会员 AI 助手功能，锤子便签应用 iOS 版获推 v4.0 正式版更新

2024/5/14 7:21:08 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 14 日消息，继此前安卓版本后，据IT之家小伙伴投稿，锤子便签 iOS 版目前也已迎来 v4.0 版本更新，该版本包体积为 58.9 MB，最大的亮点是新增 AI 功能（需要订阅使用），IT之家整理更新内容如下：

  • 新增 AI 创作功能，包括 AI 写作、续写、扩写、简写、大纲、头脑风暴和推广文案

  • 新增 AI 调优功能，包括校正、排版和润色

  • 新增 AI 总结功能，包括提炼

  • 推出便签会员服务

  • 修复了若干 Bug

而在价格方面，由于众所周知的苹果抽成“苹果税”情况，该应用在国区收费如下：


iOS 版本安卓版本
包月15 元（连续包月 9 元）11 元
包季31.8 元25.3 元
包年88.8 元78 元

参考此前报道，锤子便签的相关会员功能主要包含“AI 写作”“AI 调优”“AI 总结”三大板块，可以帮助用户进行一些常见的文档人工智能书写功能，例如“简写”、“续写”、“扩写”、“校正”、“排版”、“润色”、“提炼”等。

参考IT之家此前报道，苹果 App Store“锤子便签”认证开发商为“北京大眼星空科技有限公司”，该公司由“北京星云创迹科技有限公司”100% 控股，而“北京星云创迹科技有限公司”由“今日头条母公司字节跳动有限公司”100% 控股，这意味着锤子便签维护方目前为字节跳动。

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关键词：锤子便签

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