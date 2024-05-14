消息称小米 15 系列手机难守原价位，依然有大杯钛金属卫星通信版

IT之家 5 月 14 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发帖称，用户“期待的”迭代新旗舰型号录入完毕，拥有“中杯 + 大杯 + 大杯钛金属版”，其中“大杯钛金属版”支持卫星通信。预计该系列型号手机为小米 15 系列手机。

此外，他还表示，这一代手机综合配置较为完善，但上游物料芯片和内存都是涨价状态，“原价位段难守”。暗示小米 15 系列手机存在涨价的可能。

IT之家附小米 15 系列手机爆料信息如下：

小米 15 Pro

该机型的工程机配备左上角方形 Deco，闪光灯挪到 Deco 外面，相机模组采用圆套方设计，传感器不是 JN1 。目前大致影像配置为：

5000 万像素大底主摄

5000 万像素超广角

5000 万像素潜望长焦

小米 15 Pro 手机还将配备 2K 新基材全等深微曲屏，屏幕尺寸变化不大。此外，该机配备 5000 万像素大底三摄方案中，有一版是带长焦微距的潜望长焦，全域超大光圈方案。

▲ IT之家图赏：小米 14 Pro

小米 15 标准版

该机型早期样机配备 1.5K 新基材极窄直屏，机身尺寸为 6.3-6.4 英寸，后置左上角方形 Deco 三摄，配备 5000 万像素大底以及全系超大光圈，目前还在测超声波指纹。

▲ IT之家图赏：小米 14

从目前公布的消息看，小米 15 / Pro 的外观预计会延续上代的设计风格，不出意外会搭载骁龙 8 Gen 4 处理器，该处理器将在今年 10 月与大家见面。

小米此前在 14 系列 Pro / Ultra 机型首次推出钛金属版本，搭载骁龙 8Gen3 处理器，支持双向卫星通信功能（实时语音、双向短信）。

目前关于小米 15 / Pro 的配置消息还处于早期阶段，预计后续还会进行部分调整，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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