消息称小米 15 系列手机难守原价位，依然有大杯钛金属卫星通信版

IT之家 5 月 14 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发帖称，用户“期待的”迭代新旗舰型号录入完毕，拥有“中杯 + 大杯 + 大杯钛金属版”，其中“大杯钛金属版”支持卫星通信。预计该系列型号手机为小米 15 系列手机。
此外，他还表示，这一代手机综合配置较为完善，但上游物料芯片和内存都是涨价状态，“原价位段难守”。暗示小米 15 系列手机存在涨价的可能。
IT之家附小米 15 系列手机爆料信息如下：
小米 15 Pro
该机型的工程机配备左上角方形 Deco，闪光灯挪到 Deco 外面，相机模组采用圆套方设计，传感器不是 JN1 。目前大致影像配置为：
5000 万像素大底主摄
5000 万像素超广角
5000 万像素潜望长焦
小米 15 Pro 手机还将配备 2K 新基材全等深微曲屏，屏幕尺寸变化不大。此外，该机配备 5000 万像素大底三摄方案中，有一版是带长焦微距的潜望长焦，全域超大光圈方案。
小米 15 标准版
该机型早期样机配备 1.5K 新基材极窄直屏，机身尺寸为 6.3-6.4 英寸，后置左上角方形 Deco 三摄，配备 5000 万像素大底以及全系超大光圈，目前还在测超声波指纹。
从目前公布的消息看，小米 15 / Pro 的外观预计会延续上代的设计风格，不出意外会搭载骁龙 8 Gen 4 处理器，该处理器将在今年 10 月与大家见面。
小米此前在 14 系列 Pro / Ultra 机型首次推出钛金属版本，搭载骁龙 8Gen3 处理器，支持双向卫星通信功能（实时语音、双向短信）。
目前关于小米 15 / Pro 的配置消息还处于早期阶段，预计后续还会进行部分调整，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。
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