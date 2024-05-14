智云推出 130W 22500 毫安时移动电源：专为影视灯打造，售 369 元

IT之家 5 月 14 日消息，智云今天在京东上架一款 130W 移动电源，这款移动电源配备 22500 毫安时电芯，采用 2C + 1A 配置，售 369 元。

据介绍，这款移动电源重量为 518 克，专为智云影视灯打造，号称能够满足智云功率王及智云五倍系列灯具全功率输出，也可以为 Switch / 笔记本 / 无人机等设备充电，兼容 PD / QC 协议，同时自带 LCD 数显。

接口方面，这款移动电源功率如下：

单口输出

USB-C1：100W

USB-C2：65W

USB-A：30W

双口输出

USB-C1 + USB-C2：100W + 30W 或 65W + 65W

USB-C1 + USB-A：100W + 30W

USB-C2 + USB-A：65W + 30W

三口输出

USB-C1 + USB-C2 + USB-A：100W + 15W + 15W

USB-C1 + USB-C2 + USB-A：65W + 45W + 20W

IT之家附产品参数信息如下：

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