vivo X90 系列手机更新 OriginOS 4 14.1.11.2 版本：语音剪辑视频、万能文档

IT之家 5 月 14 日消息，vivo 昨日在 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上推出一系列系统新功能，包括蓝心小 V 能力增强；新增蓝心 AI 录音机、办公套件、万能文档等。

vivo X90 系列手机迎来 OriginOS 4 14.1.11.2 版本，带来上述功能更新，系统安装包大小约 1.15GB，IT之家整理此次更新情况如下：

新增“一句话视频剪辑”能力，蓝心小 V 会基于您的指令，从相册中优选出相关素材，并剪辑成更有氛围感的视频

新增 Al 差旅助手，通过自然语言方式和蓝心小 V 对话，可实现一句话订机票 / 火车票 / 酒店 / 出行攻略，让您的出行更轻松