vivo 韩伯啸：蓝图影像会推送给 X100 Pro 手机

IT之家 5 月 14 日消息，vivo 在昨晚的“vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会”发布了全新蓝科技 ——“蓝图影像”，官方称“实现了影像软硬一体化”，vivo X100 Ultra 首发搭载。

在 vivo 通信科技有限公司产品经理韩伯啸的微博评论区，有网友提问，“蓝图影像 X100 Pro 会有吗？”，韩伯啸给出了肯定的回答“会的”。

IT之家从 vivo 发布会上获悉，“蓝图影像”采用“自研蓝图影像算法矩阵”，从超清画质、臻彩还原、算力加速三个子模块，全面构建 vivo 底层基础算法能力；自研蓝图传感器技术，定制影像的核心硬件；还有自研蓝图影像芯片 V3+，共同构成了影像的软硬一体化设计。

vivo X100 Pro 手机搭载天玑 9300 处理器、自研影像芯片 V3，后置 5000 万像素主摄 + 5000 万像素广角 + 5000 万像素潜望镜头组合，搭载 IMX989 一英寸大底主摄，配合新 T * 镀膜，HDR 效果提升。

▲ IT之家图赏：vivo X100 Pro

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