小米路由器 BE5000 Wi-Fi 7 开售：支持双频并发 5011 Mbps 无线速率，售 279 元

IT之家 5 月 14 日消息，小米路由器 BE5000 Wi-Fi 7 目前已经在京东现货开售，这款路由器主打“5000 兆网络接入”，首发价 279 元。

据介绍，这款路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 双频并发 5011 Mbps 无线速率（IT之家注：理论值），较 Wi-Fi6 吞吐提升 68%，Wi-Fi6 速率提升 48%。

Wi-Fi7 协议的 MLO 双频聚合技术，允许单个设备同时连接两个频段，速率得到进一步聚合提升的同时，稳定性也得到提升。该产品配合支持 4K QAM 技术的终端使用时，理论速率相较于 1024 QAM 技术提升 20%。

产品全新采用 6nm 高性能 Wi-Fi7 无线芯片，功耗更低，运行更稳，支持连接的设备更多。5GHz 采用三天线设计，搭配联发科独家智能编码方式，让 5GHz 频段解析信号能力提升 4 倍，有效覆盖距离增加 4.5 米。

此外，该产品还拥有 1 个 2.5G 网口和 3 个千兆网口。其中，2.5G 网口支持跑满 2000 兆入户宽带，全部网口支持端口聚合和功能自定义，连接高速 NAS 或其他有线设备。

产品搭载小米自动化技术，手机入网可触发智能家居联动条件。同时还支持小米畅快连，全屋新设备一键免密入网，改密自动同步。产品支持有线 / 无线等多种方式混合组网，最多支持 10 台设备组网。

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